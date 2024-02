Final Fantasy VII: Rebirth demo impressies

De Final Fantasy VII: Rebirth demo is te spelen vanaf het moment dat de State of Play is afgelopen. Ondergetekende heeft natuurlijk gelijk zijn PlayStation 5 aangezet om de demo te spelen!

Dat gezegd hebbende gaan we het in dit artikel hebben over wat spoilers. Niet alleen van de demo zelf maar ook over de originele Final Fantasy 7, de Remake en wellicht wat van Crisis Core en Advent Children. Dat geeft wat meer ruimte om te praten in speculatie. Maar mocht jij dit niet willen lezen klik dan snel weg en schuif later weer aan!

Het verhaal

Het is al laat in de nacht en de State of Play is net afgelopen. Natuurlijk zet ik gelijk mijn PlayStation 5 aan om deze te downloaden. We weten dat er twee demo’s zullen komen. Deze, welke het verhaal van Nibelheim verteld en een demo met een open wereld gedeelte. We beginnen met een jonge Cloud die onderweg is naar Nibelheim met Sephiroth. Door de karakteristieken van Cloud zie je gelijk dat dit een beeld van Zack is. De manier van lopen en doen. Cloud zit wel bij je in de bus, als 1 van de twee personen die mee reist (vier in totaal)

Het verhaal van de demo brengt ons van het begin van de Nibelheim flashback helemaal tot aan Sephiroth welk Cloud zijn geboorteplaats verwoest. Ertussenin zien we Sephiroth zijn afglijding naar waanzin, wanneer hij zijn bestaan leert kennen. De demo eindigt waar Sephiroth door de vlammen loopt, later wordt hij door Cloud (of Zack, hoe je het wilt noemen) gevolgd.

Er zitten ook nog andere verhaalstukken in waardoor het een vrij goeie demo is als je puur naar het verhaal kijkt. Een fijne dorstlesser voor het echte werk op 29 februari!

Grafisch

En toch is er iets dat mij op viel tijdens het spelen van de demo. Final Fantasy VII: Remake is voor mij wellicht de mooiste grafische game die ik tot nu toe heb gespeeld. De models van de karakters zijn zo ontiegelijk hoog aan kwaliteit. Op momenten zag ik dit niet in de Rebirth demo, het was soms zelfs best wel.. Lelijk? Dit scheen te maken te hebben met het licht en het feit dat je in de flashback speelt met een jonger karakter model van Cloud. Toch voelde het of de game grafisch mij niet zo omver blies als Remake dit deed. Op momenten, vooral in het donker, zag het er dan weer geweldig uit. Wellicht dus nog wat werk aan de winkel voor Square om de scenes met veel licht eens door te kijken!

Er waren ook wat problemen met de performance mode maar deze heb ik zelf niet gespeeld. Veel blurry gezichten volgens de mensen online wat vast en zeker voor de release verholpen zou zijn. Deze Reddit gebruiker heeft een goed filmpje gemaakt om te laten zien wat ik bedoel:

Geen man overboord. Dit soort grafische problemen denk ik dat Square eruit gaat krijgen voor de release. Dan blijft er alleen over te zeggen dat buiten dit de demo erg sterk was. De gameplay was leuk en het verhaal houdt ons beet. Ga jij de game spelen op 29 februari? Heb jij de Final Fantasy VII: Rebirth demo gespeeld? Laat het ons weten tijdens de intheSpotlight maand