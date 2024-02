Elden Ring: Shadow of the Erdtree aangekondigd met trailer

Eindelijk is het zover, meer Elden Ring!!! Shadow of the Erdtree is al maanden aan het sudderen bij de fans, zonder trailer met kerkkoor gezang, zonder rare visuals, gekke boss designs. Vandaag suddert er eindelijk iets uit de ketel, een nieuwe trailer. Check hem hier!

Nieuwe gebieden, nieuwe vijanden, nieuwe wapens, armor, dungeons, boss fights en weer 100.000 keer ‘You Died’. Eindelijk, eindelijk, eindelijk mogen we ons weer onderdompelen in onze eigen tranen met een nieuwe Elden Ring uitbreiding. Shadow Of The Erdtree verteld veel nieuwe verhalen, zo zien we bijvoorbeeld de cocon achter Mohg, Lord of Blood. Iets dat door Redditors een jaar geleden voorspeld werd. Waar het verhaal precies heen gaat kan ik je niet zeggen. Wel kan ik je de trailer laten zien, met een afbeelding van de nieuwe Collector’s Edition, die mij het gevoel geeft dat deze uitbreiding van immense scope is, die ons veel en veel meer uren Elden Ring zal brengen.