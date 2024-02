Final Fantasy VII: Rebirth reviews stromen binnen

Het is de intheSpotlight maand hier op de website! De laatste week is aangebroken tot de release van deze game en de Final Fantasy VII: Rebirth reviews beginnen binnen te stromen.

Vandaag is eindelijk het embargo eraf gehaald voor deze game. Helaas moet er nog even gewacht worden op onze eigen review. Maar dat betekend natuurlijk niet dat we niet even kunnen gluren bij andere outlets. De game is door verschillende websites bekeken en op persevenementen gespeeld en mensen hebben veel te zeggen over deze game. Op moment van schrijven zijn er 118 reviews uitgekomen over de game en heeft de game een score gekregen van 93 op Metacritic.

Wat betekend dit?

Nu zegt dit op zichzelf natuurlijk niet heel veel, laten we dus even kijken naar andere Final Fantasy games op het platform! Zo zien we dat Final Fantasy VII Remake een score kreeg van 87 toen alles gezegd en geschreven was. Een andere recente game is natuurlijk Final Fantasy XVI Welke dezelfde score kreeg als Remake. Vaak leert ons dat als alle reviews zijn binnen gekomen dat de score van een game nog 1 a 2 punten hoger of lager kan vallen. Het lijkt er dus op dat dit de beste recente game uit de serie wordt!

Sterker nog, als we nog een stuk verder terug kijken is er slechts één game uit de serie welke op dit moment hoger scoort en dat is Final Fantasy 9.

We mogen er dus van uit gaan dat de game erg goed ontvangen is door reviewers die de kans hebben gekregen de game al te spelen. De Final Fantasy VII: Rebirth reviews zijn bijna de hoogste in de serie! Nog een week en dan is het zo ver. Blijf kijken op onze website als we de laatste week in gaan van deze intheSpotlight met nog meer artikelen over de game!