Final Fantasy VII: Rebirth spoilers en verwachtingen

Nog maar drie dagen tot Final Fantasy VII: Rebirth voor iedereen te spelen is en dus gaan wij nog heel even verder met intheSpotlight. In dit artikel gaan we niet kijken naar Final Fantasy VII: Rebirth spoilers maar wel naar mijn eigen verwachtingen!

In dit artikel blikken we terug en vooruit, er zullen dus spoilers zijn! Maar geen Final Fantasy VII: Rebirth spoilers. Als je dat niet wilt lezen kun je nu nog het artikel wegdrukken!

Mijn verwachtingen

Tijdens de DLC van Final Fantasy VII: Remake speelden wij als Yuffie en het eindigde met Cloud en zijn crew die onderweg ging. Ook natuurlijk met Zack die bij de kerk stond. En dat is natuurlijk een mysterie, Zack is dood in de originele Final Fantasy VII. Wat gaat zijn terugkomst voor impact hebben en hoe dit in een tijdlijn wordt uitgelegd is super interessant. Ik denk zeker dat hij een belangrijke rol gaat spelen zowel voor Cloud als voor Aerith. Toch verwacht ik niet dat hij het einde van de game haalt en zijn bestaan op dat moment wordt opgelost.

Waar gaan we heen

Voor mij kan er maar een eindpunt zijn in de tweede game en dat is natuurlijk de dood van Aerith in the Forgotten Capital. Nu is het natuurlijk de vraag of dit in Rebirth zo gaat gebeuren, Remake leert ons dat er wat dingen anders kunnen gaan. Zo leven er nog karakters in de aanval op Midgar. Toch denk ik dat ze dit stuk in het verhaal niet gaan aanpassen. Het is namelijk zo belangrijk gedeelte in de game.

7 seconds until the end

Nu, aan het einde van Remake verteld Sephiroth de zin ‘7 seconds until the end’. Heeft dit te maken met het einde van de wereld, of heeft het een hele andere betekenis?

Als laatst is voor mij persoonlijk dit de game al van de generatie. Een game waar meer dan 150 uur ingestopt gaat worden met de toevoeging van alle minigames. Nog een paar dagen en daan gaan we los. Heb jij er al zin in!