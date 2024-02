GreedFall 2 komt deze zomer uit in Early Access

Tijdens de Nacon Connect van februari 2024 tonen Nacon en Spiders Studios nieuwe beelden van GreedFall 2. We krijgen ook een releaseperiode. Het vervolg op GreedFall moet in de zomer van 2024 verschijnen in Early Access op PC.

Na de Early Access periode moet de game uiteraard verschijnen op Xbox Series X|S en PlayStation 5, maar wil je als eerst aan de slag met GreedFall 2 in speelbare staat op PC? Dan kan je dat op zijn vroegst ergens in de aankomende zomer al doen. Ongeveer 5 jaar na de release van het eerste deel dus. Bekijk hier beneden de trailer die werd getoond tijdens Nacon Connect.

We nemen in deel twee afscheid van ons personage uit het eerste deel en stappen in de huid van een Teer Fradee die al het geweld op haar volk heeft meegemaakt. We reizen naar het Oude Continent om compleet nieuwe gebieden te verkennen en nieuwe stammen, maar ook bekende stammen tegen te komen. Uiteraard spelen metgezellen weer een grote rol in het vervolg en neemt Spiders Studios het naar een nieuw niveau met deel 2. Zo is de combat iets tactischer gemaakt en kun je nu direct je 4 teamgenoten besturen in een gevecht. Je bent dus niet langer 1 persoon met 3 metgezellen die om je heen dansen. Je speelt daadwerkelijk een party van personages.

Een definitieve releasedatum is nog niet bekend voor GreedFall 2: The Dying World, maar wij kunnen niet wachten om meer te weten te komen over deze Spiders titel. Heb je het eerste deel gemist? Lees hier dan onze review terug.