Dragonkin: The Banished aangekondigd

Tijdens Nacon Connect werd een nieuwe game aangekondigd, genaamd Dragonkin: The Banished. Deze game biedt action combat vanaf een isometrisch perspectief (schuin boven, weet je wel). Het is een nieuwe IP, dus zet je schrap voor iets totaal nieuws!

Een tijdje geleden werd er door Nacon al patent aangevraagd voor deze Dragonkin game, maar nu krijgen we dus daadwerkelijk een aankondiging. Het gaat over de oorlog tegen de draken. De game lijkt voor een iets realistischere grafische stijl te gaan dan games als Diablo, wat het direct aantrekkelijk laat ogen. Verder is er niet veel bekend, behalve dat de game uitgebracht wordt in februari 2025, voor PS5, XBSX/S en Steam!

De game wordt ontwikkeld door EKO Software, bekend van onder andere Warhammer: Chaosbane en een semi-actieve ontwikkelaar sinds de Playstation 2 era. Chaosbane was ook een diablo-esque titel, maar die werd wat minder goed ontvangen. Wat dit betekend voor Dragonkin: The Banished, geen idee, maar dat gaan we meemaken. Check hier beneden in ieder geval de aankondiging trailer voor Dragonkin!

Lijkt dit jou nou een vette titel? Laat het ons even weten, in de comments, hier beneden! Wist je ook al dat Greedfall II in vroege toegang gaat dit jaar?