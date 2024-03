Fans niet blij met de Battlefront Collection

Deze week is de Star Wars Battlefront Collection verschenen op PC, PlayStation, Xbox en Nintendo Switch. De game lanceerde met vrij weinig bombarie wat zorgde voor een vrij laag aantal spelers tijdens de lancering. Tegelijkertijd ging de launch gepaard met verschillende problemen, die nog niet zijn opgelost.

Inmiddels heeft Aspyr de problemen geïdentificeerd en werkt aan een oplossing. Tegelijkertijd verzoekt de ontwikkelaar aan de spelers om problemen te blijven melden. Op Social Media lopen de reacties uiteen, maar zijn de meeste mensen niet tevreden met de huidige staat van de game. Zo melden spelers tijdens de avond van de lancering dat er minder dan 10.000 spelers online waren en er maar 3 volle servers waren. We kennen allemaal de frustratie van het vinden van enkel volle, of helemaal lege servers.

An update on the STAR WARS™ Battlefront Classic Collection.

Read more: https://t.co/1uym0UKyDd — Aspyr (@AspyrMedia) March 14, 2024

Op dit moment bekende problemen hebben vooral te maken met missende of onjuiste textures, grafische problemen en slechte matchmaking en verbinding. Alles wat je niet kunt gebruiken in een online shooter.

Aspyr werkt op dit moment aan een fix om Star Wars Battlefront Collection op kort termijn in een speelbare staat te krijgen. Wij kijken er in ieder geval naar uit, want net als bij ons op de redactie zijn er duizenden fans die snakken naar een potje nostalgie in de cult classic.

Battlefront Collection?

Heb je om de een of andere reden alles rondom deze game gemist? Dan praten we in een vogelvlucht bij. De Star Wars Battlefront Collection neemt je mee terug naar de eerste 2 klassieke Battlefront games met zowel singleplayer als multiplayer tot 64 spelers. Er zijn ook nieuwe bonus maps toegevoegd waaronder Jabba’s Palace, Bespin: Cloud City, Rhen Var: Harbor, Rhen Var: Citadel en Yavin 4: Arena. Check hier beneden de Launch Trailer:

Heb jij de game al gespeeld? Of wacht je tot de grootste problemen zijn verholpen?