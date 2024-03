Review: AOC 24G4X

AOC heeft weer de spijker op z’n kop geslagen met de nieuwe AOC 24G4X gaming monitor. Dé monitor bevat veel van de vereisten die gamers willen hebben tegenwoordig, het voornaamste is zijn prijs..

Als je op zoek bent naar een gaming-monitor die indruk maakt zonder je portemonnee te plunderen, dan is de AOC 24G4X zeker het overwegen waard. Met een mix van krachtige specificaties en een aantrekkelijk prijskaartje biedt deze monitor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor zowel casual gamers als enthousiaste competitieve spelers.

Voor ongeveer €155 euro kun jij al in bezit zijn van deze monitor. Mocht je willen overstappen van je grote TV naar een bureau set-up, dan is dit potentiëel een goede aankoop voor jouw setup.

Gericht op gamers maar verwelkomt iedereen

De AOC 24G4X is een 1080p-monitor met een resolutie van 1920×1080, wat resulteert in scherpe, gedetailleerde beelden die elke game tot leven brengen. Met een 24-inch monitor diameter is het scherm groot genoeg om je onder te dompelen in je favoriete games, terwijl het toch compact genoeg blijft om op elk bureau te passen zonder veel ruimte in beslag te nemen. Zo is 1080p vrijwel altijd gepaard met een 24-inch scherm vanwege de optimale pixeldichtheid.

Een ander hoogtepunt is het gebruik van een IPS-paneel. Zo krijg je uitstekende kleuraccuraatheid en brede kijkhoeken, wat resulteert in levendige en nauwkeurige kleuren vanuit vrijwel elke kijkpositie. Of je nu professioneel aan de slag bent met video/fotobewerking of de subtiele details van een grafisch intense titel, deze monitor levert consistent hoogwaardige beelden.

Een van de meest opvallende kenmerken van de AOC 24G4X is de indrukwekkende 165Hz verversingssnelheid. Deze hoge verversingssnelheid zorgt voor uiterst vloeiende bewegingen en minimaliseert motion blur, wat vooral cruciaal is bij snelle actiegames en competitieve multiplayer-titels. Of je nu vecht tegen vijanden in een hectische first-person shooter of racet tegen de klok in een intense racegame, deze monitor houdt alles kristalhelder.

Ook voor competitieve gamers is de 1ms input delay welkom. Snelle reactietijden zijn van het grootste belang in intense gaming-situaties, en met deze monitor kunnen spelers erop vertrouwen dat hun acties direct worden vertaald naar het scherm, wat resulteert in een vloeiende en responsieve gameplay-ervaring die een echte concurrentievoordeel biedt. Adaptive Sync functionaliteit is ook aanwezig. Deze technologie synchroniseert de verversingssnelheid van de monitor met de framesnelheid van je grafische kaart, waardoor tearing en haperingen worden geminimaliseerd voor een soepele en naadloze gameplay-ervaring. Deze functie is uiteraard beschikbaar voor computers met een AMD-videokaart maar tegenwoordig ondersteunt NVIDIA deze functionaliteit ook.

Minimalistisch design met grote functionaliteiten

Wat betreft connectiviteit biedt de AOC 24G4X een scala aan opties. Met twee HDMI 2.0-poorten, een DisplayPort en een AUX-uitgang voor speakers of een hoofdtelefoon, is er voldoende ruimte om al je randapparatuur aan te sluiten zonder gedoe. Of je nu je pc, console of andere apparaten wilt aansluiten, deze monitor heeft alles wat je nodig hebt om direct aan de slag te gaan. Zo heb je dankzij de laatste versies van deze aansluitpoorten op alle consoles de hoogste verversingsnelheid.

Net zoals alle andere AOC monitoren, bezit deze ook ingebouwde speakers. Deze zijn ook, net als onze andere reviews, helaas niet om naar huis voor te schrijven. De afwezigheid van lage tonen is vrijwel direct te horen. Ook de mix van de middel en hoge tonen zorgen voor een erg onzuivere toon. Stemmen zijn bijvoorbeeld wel enigszins goed te horen maar dat is het enige positieve puntje aan de audio.

Het paneel heeft een gebruiksvriendelijke ontwerp. Een minimalistisch ontwerp dat perfect past bij elke gaming-setup dankzij zijn zwarte design. Het slanke frame en de subtiele accenten zorgen voor een strakke en moderne uitstraling, terwijl de krachtige interne componenten ervoor zorgen dat deze monitor net zo goed presteert als hij eruitziet.

Het aansluiten en configureren van de monitor is eenvoudig en spreekt voor zichzelf. Ook het ingebouwde menu is intuïtief en gemakkelijk te navigeren, waardoor gebruikers snel toegang hebben tot alle instellingen die ze nodig hebben om hun game-ervaring te optimaliseren zonder veel gedoe.

Verdict

Kortom, de AOC 24G4X is een uitstekende gaming-monitor die uitblinkt in zowel prestaties als prijs. Met zijn indrukwekkende specificaties, gebruiksvriendelijke ontwerp en betaalbare prijs biedt deze monitor alles wat een gamer nodig heeft voor een meeslepende en responsieve game-ervaring. Als je op zoek bent naar een upgrade voor je gaming-setup die niet de bank breekt, dan is de AOC 24G4X zeker het overwegen waard.

Overal een hele goede keuze voor zowel gamer als content creator. Dankzij zijn kleuraccuraatheid en lage verversingsnelheid is dit een uitstekende keuze voor beide markten. Past tevens op elke bureau wegens zijn kleine voetprint dankzij de meegeleverde poot. Ook makkelijk te bevestigen aan een beugel of muur wegens zijn VESA-compatibiliteit. Wel kan het zijn dat men meer “ruimte” nodig heeft bij het editten van video’s of foto’s, zo is de real estate niet super op een resolutie van 1080p.

9/10 AOC 24G4X - 9/10 9/10