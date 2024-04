Pack Opening: Pokémon Temporal Forces

We hebben al eerder gekeken naar de nieuwe Pokémon Trading Card Game expansion Temporal Forces, maar we hebben de kaarten nu dan ook eindelijk in handen. De nieuwe set brengt een hele hoop nieuwe (en oude in een nieuw jasje) mechanics met zich mee. Kijk mee naar onze pack opening en zie of wij een beetje geluk hebben.

Temporal Forces brengt ons weer een hele hoop paradox Pokémon waaronder Walking Wake, Iron leaves, Raging bolt en Iron crown. Vooral Iron Crown lijkt hier uit te blinken met de Cobalt Command ability die stackable is. Hierdoor doen alle future Pokémon 20 extra damage voor elke Iron Crown die je in het spel hebt. Dat kan dus enorm oplopen. Ook de future kaarten uit andere expansions kunnen van deze ability gebruik maken.

Verder keren ACE SPEC kaarten terug. Deze zagen we voor het laatst in de Black&White periode. Omdat de nieuwe versies soms enorm krachtig en handig in een match zijn, mag je echter maar één ACE SPEC kaart in je deck hebben. Voor verzamelaars zijn de kaarten ook aantrekkelijk gezien ze een nieuwe rarity en een unieke look hebben gekregen.

Voor de verzamelaars zijn waarschijnlijk de illustration rares weer het meest bijzonder. Dit zijn kaarten die een volledige illustratie tonen waarop een Pokémon vaak op indrukwekkende wijze te zien is.

Opvallend is dat de set bestaat uit 218 kaarten. Dat zijn 162 basic kaarten en 56 secret rare kaarten waaronder weer een aantal gold etched kaarten. Het is de kleinste set uit de Scarlet&Violet era en de kleinste set sinds Battle Styles in 2021. Volgens meerdere spelers en outlets zouden Ciphermaniac’s Codebreaking, Hero’s Cape en Iron Leaves EX onder de beste kaarten zijn.

Vooral Iron Leaves EX lijkt de spotlight te gaan krijgen gezien deze waarschijnlijk veel in het bekende Giratina V-star deck gespeeld zal worden.