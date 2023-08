Pokémon TCG Deck spotlight: Giratina VSTAR

De Pokémon TCG 2023 rotation heeft veel veranderd in de Pokémon tcg landscape. Een flink aantal kaarten is uit de rotatie gegaan en kunnen in competitive format niet meer gebruikt worden. Ook nieuwe sets hebben enkele wijzigingen aan de huidige meta gebracht. Deze week gaan we in op een van de beste decks op dit moment met daarbij uitleg van de strategie.

De rotation heeft er in dit geval voor gezorgd dat Giratina Vstar de top spot weer pakt. De tweede Scarlet and Violet expansion, Paldea Evovled, heeft Giratina Vstar nog verder geholpen in de huidige meta dankzij kaarten als super rod en jet energy.

Omdat Giratina een dragon Pokémon is, is de kaart in eerste instantie al enorm sterk. Voeg daarbij toe dat de Vstar versie geen weakness heeft, en je krijgt een kaart die enorm moeilijk te counteren is. De legendarische dragon red het echter niet zonder de lost zone engine kaart. Omdat Giratina enorm veel, verschillende soorten, energy kaarten nodig heeft is de lost zone engine nodig.

De grootste strategie is om de lost zone enginge te gebruiken om kaarten te trekken en abilities te gebruiken. Daarvoor heb je ook Comfey en Colress’s experiment nodig. In het meest ideale geval begin je de game met comfey in de actieve positie. Daarom bevat dit denk een flink aantal Comfey kaarten. Zo vergroot je de kans om met Comfey te beginnen.

Vervolgens volg je de volgende stappen:

Speel comfey

Gebruik Flower Select om de twee bovenste kaarten van je deck te bekijken

Kies een kaart die naar de lost zone gaat, en een kaart die naar je hand gaat.

Gebruik Colress’s Experiment om de bovenste vijf kaarten van je deck te bekijken.

Kies drie kaarten die naar je hand gaan. De overige twee gaan naar de lost zone.

Wanneer je zeven kaarten in de hand hebt, kun je Mirage gate gebruiken om energies aan Giratina Vstar te hechten.

De decklist is als volgt:

Deze deck list is gebaseerd op de Japan 2023 Championship 4th place speler Ayato Fudetani

Vooralsnog heeft de Obsidian Flames set niet veel veranderd in de meta. Wij verwachten dat de aankomende sets dat wel gaan doen gezien er nieuwe features en mechanics komen.