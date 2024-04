PlayStation refund aankoopbedrag van Stellar Blade

PlayStation is momenteel druk bezig met retourklachten rondom Stellar Blade. Mensen die klagen over onwaarheden in hun reclame, het gaat hierbij over een kostuum die gecensureerd is geraakt bij een update.

Stellar Blade is een souls-like game van SHIFT UP met een vrouwelijke protagonist Eve met een aantrekkelijk figuur. Haar kostuums, die te verkrijgen zijn in-game, accentueren haar figuur zodanig dat één van die kostuums is gecensureerd.

Hierover zijn heel veel klachten bij PlayStation gekomen en zij begrijpen de reacties van de community. Mensen die een klacht indienen bij PlayStation Support omtrent “False Advertisement” zullen het aankoop bedrag van de game (€69,99) terug krijgen gestort in hun PlayStation Wallet.

Kostuum nog zichtbaar.. soort van

De skin in kwestie is de “Holiday Rabbit suit”. Hier beneden zie je het kostuum voor én na de patch.

Ben je benieuwd hoe de skin voor de update eruit zag, dan is het nog steeds mogelijk om deze te zien voordat de patch werd uitgebracht. Dit is alleen mogelijk als je de disc-versie van Stellar Blade hebt.

Zo dien je namelijk de game te uninstallen en opnieuw te installeren. Het toepassen van de updates omtrent de game dien je dus over te slaan zodat de game op versie 1.0 runt. Dit kan er wel voor zorgen dat online functionaliteiten wegvallen, zoals je PS Party en berichten.

Over Stellar Blade

Stellar Blade is een action-adventure game die ook wel vergeleken wordt met Bayonetta, Devil May Cry of soms zelfs wel een Souls Like. Dankzij zijn genadeloosheid zit je constant op het puntje van je stoel, in het verhaal zowel in combat.

We volgen Eve, een project dat is ontwikkeld door de mensheid. Zij komt terecht op een post-apocalyptische aarde waarin alles is overgenomen door het kwaad. Het is aan Eve en haar rechterhand Adam de taak om de wereld te verlossen van deze kwellerij.

