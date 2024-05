Vandaag verschijnt er een nieuwe Shadow of the Erdtree trailer

Elden Ring: Shadow of the Erdtree kondigde eerder de release date van 21 juni 2024 aan, samen met een toffe Collector’s Edition en andere leuke nieuwtjes. Ook verscheen er een trailer met gameplay, korte story teases en de welbekende datum. Later vandaag zal er een nieuwe trailer verschijnen, waar richt deze zich op?

De nieuwe Elden Ring: Shadow of the Erdtree trailer zal zich meer gaan richten op de verhaallijn van de DLC en zal daarmee de scope van deze aanvulling nog duidelijker maken. Er zijn veel video’s aan het rondgaan over wat fans denken dat de story gaat zijn, maar vandaag krijgen we hier meer duidelijkheid over. Verwacht de trailer om 17:00 op het officiële YouTube kanaal! Waarschijnlijk zal dit een premiere zijn met live chat, dus kan je lekker zien hoe anderen erover denken. Verder werd eerder al bekendgemaakt dat de scope qua gameplay en bosses enorm groot zal zijn. Het is geen DLC van 4 uurtjes, maar eerder van 40. Dit zorgde er toen al voor dat fans enthousiast werden. Laten we hopen dat de story dieper in zal gaan op het verhaal van Elden Ring, dat geschreven werd met George R.R. Martin (Game of Thrones).

Check de trailer in ieder geval om 17:00 via (waarschijnlijk) dit kanaal! Laat ons dan ook vooral weten wat jij ervan vind in de reacties of op Facebook.