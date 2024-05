intheSpotlight Senua’s Saga: Hellblade II: de toekomst van Ninja Theory?

Nu de release van Senua’s Saga: Hellblade II achter de rug is blikken we graag vooruit naar de toekomst, wat kunnen we nog meer verwachten van Ninja Theory?

Ninja Theory, de ontwikkelaar achter het zojuist uitgebrachte Senua’s Saga: Hellblade II, heeft volgens berichten al groen licht gekregen voor hun volgende project, naast het reeds aangekondigde Project Mara. Dit nieuws komt van Jez Corden van WindowsCentral en lijkt een reactie te zijn op misverstanden rondom de laatste Twitter-post van het studiohoofd van Ninja Theory, Dom Matthews.

In de Twitter-post bedankte Matthews de fans en benadrukte de uitdagingen van het maken van videogames. “Het maken van videogames is moeilijk. Net als Senua zijn wij als team geleid door een overtuiging om onze missie te volbrengen: Een spel te maken dat je diep onderdompelt in Senua’s wereld en je meeneemt op een reis die je aan het denken en voelen zet,” luidde een deel van zijn boodschap.

In een tijd van massaontslagen en onzekerheid in de industrie, is het niet moeilijk te begrijpen waarom sommige mensen de boodschap interpreteerden als een afscheid. Echter, volgens Corden is dit niets meer dan een warme boodschap van de studioleider. Volgens zijn bronnen is het volgende project van Ninja Theory inderdaad groen verlicht, naast Project Mara, dat voor het eerst werd aangekondigd in 2020.

Het is nog niet bekend wat het nieuwe project precies inhoudt, maar voor nu kun je Senua’s Saga: Hellblade II spelen op Xbox Series X|S en PC. Ben je niet helemaal zeker of de game iets voor jou is? Lees dan hier onze review!

Kijk jij ook al zo uit naar de game, of heb je het al gespeeld? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden. Of lees onze andere IntheSpotlight artikels over de game -> hier en hier