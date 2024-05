Dragon ball Xenoverse 2 Future Saga Chapter 1 is live!

Dragon Ball Xenoverse 2-spelers hebben deze week een nieuwe trailer gekregen voor Future Saga Chapter 1, samen met een releasedatum die bevestigt wanneer de DLC beschikbaar zal zijn.

In de typische Bandai Namco-stijl verspillen de uitgever en de ontwikkelaar van het spel, Dimps, weinig tijd tussen de aankondiging en de release; Future Saga Chapter 1 staat gepland voor release op 24 mei. Nieuwe personages, missies en meer zijn gepland voor deze DLC, met nog meer in het vooruitzicht als “Chapter 1” een indicatie is van wat er gepland staat voor de volgende Dragon Ball Xenoverse 2 DLC’s.

Deze Dragon Ball Xenoverse 2 DLC voegt Goku Black in zijn Ultra Supervillain-vorm toe als speelbaar personage, evenals een geheel nieuwe versie van Vegeta. De eerste zou vrij bekend moeten zijn voor degenen die Dragon Ball Super hebben gevolgd, terwijl de laatste blijkbaar zal culmineren in een Goku versus Vegeta-gevecht zodat Vegeta zijn nieuwe krachten kan tentoonstellen. Zoals onthuld in de hierboven gedeelde trailer, zal de nieuwe Future Saga Chapter 1 DLC vandaag uitkomen. Hieronder even een kort overzicht van alle nieuwe content die is inbegrepen bij de DLC en gratis update. Playable Characters Broly (Restrained)

Goku Black (Super Saiyan Rose) Ultra Supervillain

Vegeta (Super Saiyan God) Ultra Supervillain

Android 18 (DB Super)

Videl (DB Super) Additional New Content Extra Missions: 3

Parallel Quests: 12

Skills: 15

Costumes: 3

Super Soul: 5

Loading Screen Illustrations: 63 Free Update #18 Raid Quests: 7

Costumes: 8

Aura/Accessories: 3

Loading Screen Illustrations: 93

Super Soul: 5

Avatar Level Cap Unlock

Cross Versus New Feature (Stage: 1, Badge: 4, Emotion: 2)

More Improved Features Aan het einde van de trailer voor Future Saga Chapter 1 wordt aangegeven dat er nog drie hoofdstukken in de Future Saga-boog zullen volgen. Er zijn op dit moment geen data of plannen voor die aangekondigd, maar het bovenstaande overzicht zou je een idee moeten geven van wat je kunt verwachten voor die volgende DLC’s.