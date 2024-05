Destiny 2 lanceert The Final Shape met officiële launch trailer

Destiny 2 gaat na 10 lange jaren een einde maken aan de saga “Light and Darkness” met de uitbreiding The Final Shape. We hebben eventjes moeten wachten nadat de expansion uitgesteld is geworden voor een aantal maanden.

The Final Shape zal het einde zijn van Destiny 2 zoals we hem nu kennen. Met de meest recente trailer van The Final Shape trapt Bungie nu toch echt het einde af.

Zal The Witness een einde maken aan de wereld en het universum zoals voorspeld was terug in Destiny 1 of breken wij de vicieuze cirkel? De nieuwe trailer laat zien in wat voor een dilemma wij terecht gaan komen met vrienden van nieuw én oud.

Zoals je misschien is opgevallen, krijgen we ook te maken met een nieuwe situatie waarin we Commander Zavala misschien zelfs verliezen aan de Darkness. Voor de casual speler misschien een plot twist, maar vanuit de lore bekeken zat dit enigszins eraan te komen. In de uitbreiding The Witch Queen kregen we namelijk al te maken met een “crisis of faith” waarin onze vijanden plotseling ook superkrachten van de guardians in handen kreeg.

Buiten dat heeft Zavala ook zijn rechterhand verloren.. niet letterlijk. Amanda Holliday zijn we namelijk kwijt geraakt een tijdje terug. Dit verlies van Amanda zou Zavala in een downward spiral hebben gebracht, wat potentieel hem kan verleiden tot de donkere kant.

Over The Final Shape

The Final Shape zal het einde brengen aan het huidige Destiny traject qua storyline. De uitbreiding brengt niet alleen een nieuwe additie tot z’n verhaal mee maar introduceert ook weer een nieuwe lading aan features.

Commander Zavala wordt in deze uitbreiding ingesproken door Keith David, nadat de oorspronkelijke acteur (Lance Reddick) helaas is overleden. Ook zien we een make-over van de game zoals we hem nu kennen, met betrekking tot crafting maar ook de nieuwe Darkness ability die we tot onze beschikking hebben.

The Final Shape zal te bespelen zijn vanaf 4 juni op alle platforms waar Destiny 2 ook te spelen valt. Kijk jij uit naar het einde?