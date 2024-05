Black Ops 6 is vanaf dag één speelbaar via Game Pass

De nieuwe Call of Duty game, Call of Duty: Black Ops 6 is vanaf dag één speelbaar op Xbox en PC via Game Pass. Als je een abonnement hebt op de Xbox, PC, of Ultra variant hoef je de game niet te kopen om direct vanaf het begin te genieten van de multiplayer en singleplayer mode van de game.

Zoals eerder bericht suggereerde en een later bericht bevestigde, werpen Activision en Microsoft de schijnwerpers op de jaarlijks terugkerende shooter direct na de Xbox Showcase op 9 juni. Deze show begint om 19:00 en sluit af na een uitgebreide blik op Call of Duty: Black Ops 6. De Call of Duty: Black Ops 6 die vanaf dag één dus speelbaar is via Xbox Game Pass. Groot nieuws en ontzettend goed nieuwe voor alle spelers op Xbox.

Wanneer de game precies verschijnt en dus ook speelbaar is via Game Pass is nog niet bekend, maar eindelijk kunnen we alle geruchten rondom deze franchise de prullenbak in doen. Microsoft is er over uit. Call of Duty komt gewoon vanaf dag één op de Game Pass. Hoe het zit met alle andere Call of Duty games is nog niet duidelijk. Eerdere gebeurtenissen, waaronder de plotseling functionerende servers voor oude Call of Duty games op Xbox Live suggereerde een Game Pass verschijnen, maar die is nog uitgebleven. Zullen ze na de showcase verschijnen, misschien? Zo kunnen Game Pass spelers alvast eventjes opwarmen.

We weten het nog niet, maar binnenkort weten we meer. Kijk jij mee op 9 juni? Zo niet, lees na afloop van de show even het heetste nieuws rondom deze show en Call of Duty op de website!