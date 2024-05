Nieuwe update Gran Turismo 7 voegt nieuwe auto’s toe

Er komt weer een game update aan voor de sim-cade genaamd Gran Turismo 7 van Polyphony Digital. De update voegt een aantal items toe maar misschien niet wat fans graag zouden zien.

De nieuwe game update voor Gran Turismo 7 gaat op 30 mei 2024 live. De pre-update teaser is gewoonliik weer door Kazunori Yamauchi, de CEO van Polyphony Digital, op Twitter gezet.

Veel racers kijken altijd naar de updates uit die meestal op de laatste donderdag van de maand live gaan. Zo is vandaag ook al de aankondiging in-game gedaan dat de servers “onderhoud” zullen uitvoeren op 30 mei 2024.

De verwachtte update heeft veel mensen op hoog alertheid gezet, voornamelijk omdat het gaat over een nieuwe concept car. Goed nieuws, de concept car (Skoda Vision GT) zal speelbaar zijn in de nieuwe update.. eveneens als 4 extra auto’s die tamelijk onverwachts komen.

Speculaties en verwachtingen

In de teaser zijn de silhouettes te zien van de wagens die naar de volgende update komen. Van de vijf auto’s is er bijna één zeker.

De klassieke Honda NSX zal weer speelbaar zijn, hoogstwaarschijnlijk in z’n legendarische Castrol Mugen livery. Ook zien we nog een legendarische japanner namelijk de Nissan Skyline R31 in de GTS-R specificatie.

Volvo maakt ook een terugkeer in de racing wereld. De silhouette beeld namelijk een auto af dat sprekend lijkt op de Volvo 240. Dit is dan ook de eerste “wagon” variant auto in Gran Turismo 7.

Als laatste sluiten we af met een Honda en het lijkt erop dat het de vijfde generatie Civic EG zal zijn. Beter bekend als een van de beste wagens om mee te beginnen bij de originele Gran Turismo series fans.

Kijk jij al uit naar deze nieuwe additie van auto’s of had je toch liever toevoegingen van locaties gezien? Deel jouw mening!