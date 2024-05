State of Play: God of War Ragnarök komt in September naar PC

Tijdens de State of Play op 30 mei heeft PlayStation aangekondigd dat God of War Ragnarök op 19 september 2024 naar PC komt. Deze langverwachte release werd al een tijd verwacht, en daar is die dan eindelijk!

De PC heeft een grote rol gekregen in de vernieuwde strategie van PlayStation. Zo kwam er eerder deze maand Ghost of Tsushima voor de PC uit. Deze PC port was zo goed dat we deze met een 10 gereviewd hebben. En natuurlijk kon God of War Ragnarök niet lang op zich laten wachten.

The Norse Saga Continues

Deze PC port komt van Santa Monica Studio in samenwerking met Jetpack Interactive. Normaliter verzorgd Nixxes de PC ports voor Sony waardoor ze een geweldige trackrecord hebben. Het is dus nog te bezien hoe Jetpack Interactive het ervan af brengt.

Wanneer je al niet kan wachten kun je de PC versie nu al pre-orderen om in-game beloningen te ontvangen, waaronder de Kratos Risen Snow Armor en de Atreus Risen Snow Tunic (cosmetisch). Alle edities bevatten ook toegang tot de God of War Ragnarok: Valhalla DLC zonder extra kosten. Bovendien is het mogelijk om de audiotrack om te schakelen naar Engelse beschrijvende audio voor een nog meeslependere ervaring.

De geruchten over een PC-versie van God of War Ragnarok begonnen deze maand op te duiken, en werden versterkt door de onthulling van een live-action serie gebaseerd op de God of War-reeks tijdens Sony’s CES 2024 panel. Deze serie is momenteel in ontwikkeling bij Amazon die ook de geweldige Fallout TV serie heeft ontwikkeld.

Sinds november 2023 heeft God of War Ragnarok ongeveer 15 miljoen exemplaren verkocht, wat het een van de grootste IP’s van PlayStation maakt. De overstap naar PC zal ongetwijfeld het bereik van het spel verder vergroten en een geheel nieuwe groep gamers de kans geven om dit meesterwerk te ervaren.

De aankondiging van de PC-release markeert een belangrijke stap voor PlayStation, die de laatste jaren meer van hun exclusieve titels naar het PC-platform heeft gebracht, zoals Horizon Zero Dawn en Days Gone.

Kijk jij ook al zo uit naar de game opnieuw te ervaren op de PC, of wordt dit je eerste run? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.