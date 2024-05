State of Play: Dynasty Warriors Origins aangekondigd

Dynasty Warriors Origins is tijdens de State of Play aangekondigd van Sony Entertainment afgelopen nacht. Koei Tecmo komt weer terug met een nieuwe hack-and-slash game van de series die we het laatst hebben gezien in 2018.

De oude vertrouwde combat game waarbij je massa’s aan mensen en zelfs legers in je ééntje verslaat is terug. Dit keer een nieuwe titel voor de PlayStation 5. Dynasty Warriors heeft een groot aantal fans verzameld en heeft invloed gehad op de ontwikkeling van het hack-and-slash genre. De formule van het bestrijden van grote aantallen vijanden op een slagveld heeft geleid tot de term “musou games”, genoemd naar de speciale aanvallen in de serie. Ondanks gemengde recensies van sommige van de latere titels, blijft de serie populair vanwege de unieke combinatie van actie en historische thema’s.

Normaal in de Dynasty Warriors game volg je een verhaalpad van één of meerdere karakters. In de trailer valt er echter te zien dat we te maken krijgen met een “nameless hero” wat nogal interessant klinkt. Is dit dé game waarin character creation eindelijk zijn weg maakt in Dynasty Warriors of laat dit nog eventjes opzich wachten?

Over Koei Tecmo

Koei Tecmo Holdings Co., Ltd., vaak kortweg Koei Tecmo genoemd, is een Japanse uitgever en ontwikkelaar van videogames. Het bedrijf ontstond in 2009 uit een fusie tussen Koei en Tecmo. Koei Tecmo staat bekend om een breed scala aan games, waaronder strategische simulaties, actie-avonturenspellen en rollenspellen. Een van hun meest iconische franchises is Dynasty Warriors.

Dynasty Warriors is een serie actie-games die oorspronkelijk begon als een vechtspel, maar vanaf het tweede deel evolueerde naar het “hack and slash”-genre. Deze spellen zijn losjes gebaseerd op historische gebeurtenissen en personages uit de Chinese klassieke roman “De Drie Koninkrijken”. Spelers nemen de rol aan van historische figuren en vechten tegen honderden vijanden op het slagveld, met als doel gebieden te veroveren en missies te voltooien. De serie staat bekend om zijn grootschalige gevechten, strategische elementen en karakteristieke speelstijl, waarbij spelers spectaculaire combo’s en speciale moves kunnen uitvoeren.

Naast Dynasty Warriors heeft Koei Tecmo ook andere populaire series, zoals Nioh, een actie-RPG die zich afspeelt in een fantasieversie van het feodale Japan, en Dead or Alive, een reeks vechtspellen. Het bedrijf blijft een belangrijke speler in de game-industrie, bekend om zijn vermogen om historische thema’s en dynamische actie te combineren.