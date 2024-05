State of Play: Monster Hunter Wilds

In een nieuwe State of play trailer voor Monster Hunter Wilds kregen we niet alleen de beste graphics tot nu toe te zien, maar ook nieuwe monsters, nieuwe omgevingen, mounts, nieuwe wapens en een paar story hints. Daarnaast zullen er in game bonussen zijn voor spelers van world en iceborne.

Elke nieuwe Monster Hunter Wilds locatie zal verschillende dynamische kenmerken hebben. Een onrustig gebied, en een kalm gebied. In het onrustige gebied zullen monsters met elkaar vechten voor voedsel. In het kalme gebied zal natuurlijk het tegenovergestelde gelden. Omdat de omgevingen telkens veranderen, zullen er ook telkens nieuwe monsters opduiken. Ook de nieuwe herds feature zal daarin waarschijnlijk een grote rol spelen. Zoals in de trailer te zien is, komen sommige monsters in groepen voor. Deze groepen zullen hun eigen unieke ecosystemen kennen.

In de trailer is ook een mount te zien. De Seikret is een dier dat de hunter enorm zal helpen doormiddel van zijn behendigheid. Daarnaast heeft dit beestje een ontzettend goed reukvermogen. Dit zal enorm van pas komen op jacht.

De bekende slinger keert, op een misschien wel nieuwe manier, terug en zal te gebruiken zijn terwijl je op je mount rijdt. Je kunt deze gebruiken om health terug te krijgen, je wapens te slijpen of materials te verzamelen. De Seikret is dan ook niet alleen handig om je op voort te bewegen. Het handige beestje draagt een pack met zich mee waarin je een extra wapen kunt opslaan. Mocht je dus willen wisselen tijdens een jacht, kun je een back up meenemen.

Over de nieuwe Monster Hunter Wilds locaties is nog niet veel bekend. We weten dat het eerste gebied de Windward Plains in de Forbidden Lands zal zijn. Vooralsnog is dan ook niets bekend over de nieuwe monsters. De monsters die we kregen te zien lijken veelal nieuw te zijn. De verwachting is natuurlijk dat er veel oude monsters terug zullen keren.