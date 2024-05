Een diepe duik in Silent Hill 2

Tijdens de PlayStation State of Play van 31 mei 2024 gaven Sony en Konami een blik van Silent Hill 2 die later dit jaar verschijnt op PC en PlayStation 5. De remake van de cult klassieker kreeg kort na de State of Play een uitgebreidere showcase via de Silent Hill Transmission van Konami.

Meer gameplay, Deluxe Edition, Early Access en meer. Dat is waar de Silent Hill Transmission van 31 mei 2024 over ging. Waar de vorige Silent Hill Transmission in het teken stond van de hele franchise met nieuwe aankondigingen en meer, richt Konami zich nu vooral op Silent Hill 2, maar benadrukt toch nog even dat er een gratis Silent Hill game speelbaar is via PlayStation 5.

De Silent Hill 2 Remake kent voor- en tegenstanders. Bloober Team heeft duidelijk proberen te maken dat ze de game van vooraf aan opnieuw willen opbouwen, maar de originele visie niet los willen laten. Daarom ziet het er misschien niet uit als een remake van Resident Evil, maar lijkt het meer op een hele stevige remaster. Sommigen vinden dit prima, terwijl andere juist liever iets anders hadden gezien. In de gameplay beelden die we vandaag hebben mogen zien, zien we ook dat de game er op momenten echt fenomenaal uit ziet, maar soms ook erg gedateerd overkomt. Een bewuste keuze, wellicht.

De game verschijnt ook in een optioneel Deluxe jasje. Hierbij krijg je extra skins zoals een masker van een chiba en masker van de pyramide-man. Maar, je mag met de Deluxe versie ook iets eerder aan de slag met de game. Maar liefst 48 uur eerder. Deluxe spelers mogen al vanaf 6 oktober aan de slag met de game.

Verder gaat de Transmission van Silent Hill vooral ook op de techniek die is gebruikt om de game tot stand te brengen. We zien 3D-scans, maar ook de techniek die is gebruikt voor de dichte mist. DE Transmission sluit af met een reeks aan promotiebeelden en extra’s waaronder nieuwe merchandise, waaronder een Limited Edition replica van James’ jas, die (binnenkort) verkrijgbaar is via de Konami webshop.