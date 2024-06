Visions of Mana bevestigd een release datum

Visions of Mana, het volgende deel in de Mana-serie van Square Enix heeft eindelijk een releasedatum gekregen. Het duurt niet meer zo heel erg lang, dus maak je klaar voor de nieuwe JRPG een kleine week na Gamescom. Visions of Mana verschijnt op 29 augustus 2024.

De pre-orders voor Visions of Mana zijn nu live in de digitale winkelschappen van Sony, Microsoft en Valve. De game verschijnt namelijk wereldwijd op 29 augustus voor de PC, via Steam, Xbox Series X|S, PlayStation 5 en PlayStation 4. Check hier beneden de release date trailer:

Visions of Mana vertelt het verhaal van Val, een jonge Soul Guard, die de opdracht krijgt om zijn jeugdvriend Hinna als uitverkorene naar de Tree of Mana te begeleiden. De lange reis naar de boom gaat gepaard met een groot avontuur en ontmoetingen met nieuwe vrienden waaronder Palamena en Julei. Deze twee zijn ook te zien in de nieuwe trailer.

Vijf speelbare personages

Visions of Mana kent 5 speelbare personages: Val, Careena, Morley, Palamena en Julei. Tijdens de gevechten mag je er maar drie gebruiken, dus wissel af, test uit en maak jouw droomteam om de gevaren te overmeesteren. Spelers kunnen hun eigen unieke speelstijl ontwikkelen door gebruik te maken van de nieuwe Elemental Vessels. Met deze mystieke artefacten kunnen personages de kracht van de elementen manipuleren in een gevecht en ze kunnen hun eigen class wisselen. Ieder personage heeft een unieke class per Vessel, dus er zijn tal van mogelijkheden. Voor de strategische spelers keert het ringmenu terug om gevechten te pauzeren en je volgende move te plannen. De nieuwe Element-triggers op de kaart onthullen verborgen voorwerpen en ontgrendelen nieuwe gebieden van de speelwereld. Deze speelwereld is vervolgens te verkennen via land, maar ook via de wolken en de zee.

Collector’s Edition

Voor de echte verzamelaars is er ook een Collector’s Edition van de game onderweg. Deze bevat naast de fysieke game voor het gewenste platform ook een Ramcoh-knuffeltje, een artbook, de Soundtrack en een speciale doos.

Naast de CE en de standaard editie is er ook een digitale Deluxe Editie met daarin de Mana Superstars Costume-set, Mana Series BGM Bundle en 24 uur vroegtijdige toegang.