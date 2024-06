Je kunt niet alles zien en doen in Metaphor: ReFantazio

Het is onmogelijk om alles te doen en te zien in Atlus’ nieuwste RPG. Althans, als je besluit om maar één playthrough te doen. Door de meer open-aanpak van de game ga je lastige keuzes moeten maken over wat en wanneer.

Metaphor: ReFantazio is de volgende grote RPG van de makers van de Persona games. Deze nieuwe game is niet zomaar een spin-off van Persona of Shin Megami, maar echt een hele nieuwe game met een hele nieuwe aanpak. Deze is dan ook een stuk meer open dan de Shin Megami en Persona games.

Alhoewel het een hele nieuwe game is, betekent dit niet dat Atlus al hun kennis van de voorgaande RPG-reeks aan de kant zet. In tegendeel zelfs. Net als in Persona moeten we moeilijke keuzes maken in dit spel. Onder andere dus hoe we onze kostbare tijd besteden, maar daar komt in Metaphor: ReFantazio nog iets bij, want nu maakt het dus ook uit waar jij die kostbare tijd gaat besteden.

Dit houdt in dat je in één playthrough nooit en te nimmer alles van de game kunt zien. Hashino, de director van de game legt het aan de hand van het volgende voorbeeld uit:

“Imagine if you go on vacation,” legt Hashino uit. “You go to a city and you have 10 places listed on your travel log. Some of these might take two days to enjoy, whereas others might take half a day. Some might require a guide or more preparations, others might be a bit more safe. But you can’t do it all.

“In this game, you travel a lot, and when you get to your destinations, you have a choice of multiple dungeons you can do. And all these dungeons have different difficulty levels as well, so it’s kind of up to you on how you choose to spend your time. In this way, there’s a lot more freedom.”