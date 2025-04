Nieuwe Switch 2 teaser toont nieuwe knop

Nintendo is momenteel iedereen alvast warm aan het draaien voor de Direct livestream die later vandaag gepland staat in het thema van de Switch 2. In de Nintendo Today! app wordt beetje bij beetje geteased.

In de Nintendo Today! app is een kleine teaser geüpload omtrent de Switch 2. Het gaat namelijk om een nieuwe knop die te vinden is op de rechter joycon. De knop staat gelabeld met een grote letter “C” en lijkt sprekend op de screenshot button. Wat deze doet, is nog niet duidelijk, wel hij is klikbaar.

Is dit mogelijk om van control layout te wisselen; om bijvoorbeeld over te schakelen naar een potentiële muis modus die de joycons zouden kunnen hebben of is dit een oude knop die een terugkeer maakt en specifiek voor de camera is?

We gaan het later vandaag zien in de Nintendo Direct om 15.00u!

