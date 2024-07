Dragon Quest III HD-2D krijgt nieuwe informatie

Dragon Quest III HD-2D Remake is een mond vol, maar ook een game vol met oude content in een nieuw jasje. Via een Japanse demo is er nu veel meer bekend over de verhaallijn, protagonist, combat en wereld. Square Enix lijkt de nostalgische snaar te raken bij veel fans en wij zijn ook enorm enthousiast. Check hier alle informatie die te halen viel uit deze demo!

Ontwikkelaar Artdink Corporation en uitgever Square Enix komen dus met veel, veel meer informatie over Dragon Quest III HD-2D Remake. Het doel van de game is om pixel art en 3D graphics te laten samenwerken tot een nostalgisch maar modern geheel. Dit zie je ook direct terug in de gameplay beelden, waar we de ouderwetse stop-motion animaties zien, maar dan met 60 frames per seconde. Zoals iedere Dragon Quest, is het aan jou om de wereld te redden van alles dat het teistert. Jouw thuis, de Kingdom of Aliahan, is in groot gevaar. Het is aan jou, de protagonist, om te doen wat jouw vader niet kon en dit koninkrijk te redden van zekere verdoemenis. Jouw vader heette Ortega en is de meest gevierde held van het koninkrijk. Jij hebt als zoon dus grote schoenen om te vullen. Tijdens jouw reis kom je terecht in veel gebieden met kastelen en geheime grotten of kerkers.

Tijdens het exploreren door het koninkrijk kom je veel verschillende monsters tegen. Deze monsters bevecht je door middel van turn-based combat. De tactiek zit hem dus in de synergie vinden tussen de juiste party members, zorgen dat je alles covered van condition damage tot aan healing of crowd control en natuurlijk het aankleden van jouw party. Natuurlijk kom je zoals in iedere oude RPG in aanraking met experience points en gold om je characters mee te upgraden. Hoe snel een gevecht gaat kan je volledig customizen!

De game ziet er grafisch enorm kleurrijk uit en hanteert natuurlijk de Dragon Ball look-a-likes wanneer het op personages aankomt. Deze stijl is enorm populair in Japan, maar heeft ook een positieve indruk in het Westen. Daarnaast zijn er zowel 2D als 3D character models uitgewerkt, zodat cinematics ook goed en consistent naar voren komen. Je loopt met jouw personages in een overworld en komt vervolgens in gebieden terecht waar alles zich aanpast aan de grootte van je personages. Wat daarin vooral opvalt, is hoe immens mooi de belichting gedaan is en wat voor een sterke toevoeging dit heeft aan het realisme mengen met de nostalgie.

Voice actors in Dragon Quest III

Er zijn 2 appearances beschikbaar voor jou als protagonist en beiden hebben een Engelse en Japanse stemacteur of actrice. De Engelse steam voor de mannelijke appearance is Toby Laurence, die eerder mee heeft gewerkt aan de game Squadron 42. Zijn Japanse counterpart heet Nobuyuki hiyama. Hem kan je kennen van een boel games en anime, waaronder de One Piece: Stampede film of de welbekende Granblue Fantasy games!

De vrouwelijke appearance zal worden ingesproken door Jenna Sharp voor de Engelse versie. Zij heeft onder andere stemmen ingesproken in Fall Guys. Haar Japanse counterpart zal Yuuko Minaguchi zijn. Wat maakt haar zo tof? Zij spreekt onder andere Videl in, voor zowel alle Dragon Ball uitingen die er zijn. Videl is een aardig groot personage in de Dragon Ball serie en het character model in Dragon Quest lijkt ook enorm op Videl. Dit alles zorgt voor een leuke line-up aan acteurs en actrices!

Fans kunnen vanaf 14 november 2024 genieten van de game, maar dat is nog niet alles. In 2025 zullen er ook HD-2D remakes verschijnen van Dragon Quest 1 en 2! Hier beneden hebben wij een gameplay video en een boel screenshots voor jou klaargestoomd, check ze zeker even want het ziet er subliem uit.