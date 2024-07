Visions of Mana Demo vanaf vandaag speelbaar

Square Enix heeft vandaag een demo beschikbaar gemaakt voor Visions of Mana, het eerste nieuwe verhaal in de serie na 15 jaar. De demo is vanaf nu gratis te downloaden op PlayStation 5 en 4, Xbox Series X|S en PC via Steam en de Microsoft Store.

De Visions of Mana Demo speelt zich halverwege het eerste hoofdstuk af en neemt spelers mee naar onder ander Fallow Steppe en Rhata Harbor. Omdat de game zich halverwege hoofdstuk 1 afspeelt, kun je je savegame van de demo niet meenemen naar de volledige game vanaf 29 augustus. Niet getreurd, want spelers die de demo helemaal uitspelen krijgen met de release van de volledige game nieuwe wapens voor de drie speelbare personages uit de demo. In de Visions of Mana Demo versie speel je de drie helden Val, Careena en Morley. Je kunt ook volledig experimenteren met de Wind- en Moon-klassen.

De demo versie van de game is een beetje aangepast ten opzichte van de volledige game. Daarom kan je je save-game dus niet meenemen naar de volledige game. Ook zou je dan de eerste helft van het eerste hoofdstuk moeten missen. Wél kan je het in de demo opnemen tegen de eerste echte baas van het spel: De kraken. Als je hem verslaat aan het einde van het eerste hoofdstuk, ontgrendel je de bonuswapens voor de volledige game.

Ga jij aan de slag met de demo of de volledige game zodra deze verschijnt op 29 augustus? Geïnteresseerd in meer rondom de Mana-serie? Lees hier dan onze review over de laatste game, en remake: Trials of Mana!