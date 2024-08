Epic Mickey: Rebrushed krijgt nieuwe gameplay trailer

De re-make van Epic Mickey is bijna in onze handen. Toch laat THQ tijdens hun eigen digitale showcase gameplay zien van de game. Check die trailer hier beneden!

Epic Mickey: Rebrushed brengt onze grote vriend Mickey Mouse op een boel toffe plekken. Dit laat THQ zien tijdens hun eigen showcase. In de trailer zien we onder andere wat levels uit de oude game in een nieuw kwastje, oude boss fights die er nog dynamischer uit zien en zien we meer art style elementen. Wat direct opviel, is dat er buiten de toffe 3D art er ook secties in de game zitten met 2D gameplay. Hier draait het echt om de platforming. In die segmenten lijkt de game een soort zwart-wit sepia effect te dragen, waar alleen Mickey zelf in kleur is. Daarnaast zien we ook vette kostuums, zoals die van Steamboat Willie. Dit lijkt op een re-make met veel potentie.

Of het daadwerkelijk een leuke game wordt, merken we vanaf 24 september 2024 pas. Dan kan jij de game namelijk ook spelen! Wat mij in ieder geval enorm enthousiast maakt, is dat de oude Mickey Mouse games een bepaald charme hadden dat je tegenwoordig niet snel terug ziet in Disney games. Althans, dat geld voor mij zo. Hoe zit dat bij jou? Was jij een enorme Mickey Mouse fan 15 jaar geleden?

Wat is Epic Mickey: Rebrushed?

Dit is een re-make op de originele game uit 2010. De gameplay draait om het gebruik van een magische verfkwast waarmee Mickey verf kan spuiten om de wereld te veranderen, vijanden te verslaan, en puzzels op te lossen. Het spel bevat ook een moralisysteem waarbij de keuzes van de speler invloed hebben op het verhaal en de wereld om hen heen. Epic Mickey was commercieel succesvol en leidde tot de ontwikkeling van een vervolg, Epic Mickey 2: The Power of Two, dat in 2012 werd uitgebracht en beschikbaar was op meerdere platforms. Rebrushed is dit eerste deel in een nieuw jasje. Er zitten een aantal nieuwe elementen in…