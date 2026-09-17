Tokyo Game Show 2026 | Kojima Physint toont hoofdrolspeler

Kojima zit niet stil de laatste weken want er gebeurd van alles rondom zijn bedrijf. Eerder konden jullie op de website al lezen dat Physint niet meer komt naar de Sony PlayStation, maar voor Microsoft Xbox gaat uitkomen en vandaag weten we de hoofdrolspeler van het verhaal!

Wanneer Physint gaat komen is nog maar de vraag. Nu de game niet meer wordt uitgebracht voor de Sony PlayStation gaan er geluiden dat ook de engine die gebruikt wordt door voor de game niet meer gebruikt mag worden. Deze valt namelijk onder een Sony Playstation studio. Maar dat weerhield Kojima er niet van om vandaag tijdens de Tokyo Game Show 2026 wat meer te delen over de game, namelijk de hoofdrolspeler!

Physint

De afbeelding bij dit artikel heeft het misschien al voor je verraden, maar niemand minder dan Bill Skarsgård gaat de hoofdrol in het spel op zich nemen. De acteur is vooral bekend van zijn rol in de franchise IT waar hij niemand minder dan Pennywise speelt. Het is dus een nieuwe naam in de groot groeiende kast van celebrity’s die in een game van Kojima gaat spelen.

Volgens Kojima wordt Physint een game welk zijn carrière heel goed samenvat en nog beter wordt dan alles wat hij hiervoor heeft uitgebracht. Dat zijn natuurlijk grote woorden, want de beste man heeft franchises als Metal Gear Solid en Death Stranding op zijn naam staan. Toch lijkt Kojima al het vertrouwen te hebben in de game die volgens eigen zeggen nog steeds goeie progressie maakt.