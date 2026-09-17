Tokyo Game Show 2026 | Final Fantasy Resonance toont nieuwe trailer

De Tokyo Game Show 2026 is bezig en dat betekent dat er veel nieuws komt vanuit de andere kant van de wereld. Nieuws waarvoor je niet hoeft te reizen, maar ook gewoon bij ons op de website kunt lezen! Square Enix staat ook op de Tokyo Game Show 2026 en heeft een nieuwe trailer getoond van Final Fantasy Resonance.

Final Fantasy Resonance is een speciale game aan het worden voor Square Enix. Natuurlijk is het zo dat Final Fantasy al vele jaren gespeeld wordt door veel gamers, maar het is de eerste game die wordt uitgebracht met het label 2D-HD voor de franchise. Veel gamers vragen al jaren om een nieuwe 2D turn based Final Fantasy en met deze game lijken hun gebeden gehoord te worden. Vandaag heeft het bedrijf een nieuwe trailer van het spel uitgebracht welke je hieronder gelijk kunt bekijken.

Final Fantasy Resonance

Het fijne aan de trailer is dat hij ook nog eens compleet in het Engels is. We kunnen er veel woorden aan zetten maar het lijkt mij beter om gewoon lekker te gaan kijken en te genieten. Final Fantasy Resonance komt uit op 22 oktober van dit jaar. Ga je het spelen? Laat het ons weten!