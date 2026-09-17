Tokyo Game Show 2026 | Hope in the City aangekondigd

Nieuws 5 Malvin Schuivens 17 september 2026
Hope in the City speelt zich af in een stad vol mysterieuze gebeurtenissen. Het is aan een zeventien jarig meisje genaamd Hope, om hier logica in te vinden. Ga op onderzoek en kom achter duistere geheimen die zich binnen jouw familie en de stad afspelen.
Hope in the City heeft een neon low-poly tekenstijl en probeert echt iets nieuws te doen. De game verschijnt al vrij snel, op 10 november om precies te zijn. Het wordt een non-lineaire narrative driven ervaring. Een echte game voor de puzzelaar die van een diepgang verhaal houdt.
”Seventeen-year-old Hope Song thought the national exams were the worst thing coming for her. Then she came home to a ransacked apartment and two missing parents. Hope in the City is a narrative mystery game played through the eyes of an artist: investigate, turn sketches into evidence, and watch your family’s mystery grow stranger and darker with every answer. Hope in the City comes to XBOX Series X|S, XBOX on PC, and Game Pass on November 10, 2026, with XBOX Play Anywhere support.”
Op zoek naar meer spanning? Modern Warfare 4 krijgt een campaign trailer.
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hope in the city Showcase TGS 2026 Xbox
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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