Tokyo Game Show 2026 | Gachiakuta: Breakout toont gameplay

Gachiakuta is een anime die veel anime fans in z’n ban had. Deze anime brengt unieke concepten en werd erg snel heel populair. Het is volgens mij een record, maar een game adaptatie komt eraan! XBOX toont de eerste gameplay beelden tijdens Tokyo Game Show 2026.
Het is een survival action-RPG van Com2uS, gebaseerd op de manga/anime Gachiakuta. De game komt naar PS5, Xbox Series X|S en pc via Steam. Een releasedatum is nog niet definitief bekend. De game zal verschijnen in 2027.
”GACHIAKUTA: BREAKOUT is a survival action RPG featuring intense melee-focused combat. Explore the vibrant world of Gachiakuta, brought to life with premium cartoon-style rendering and evocative visual design.”
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen.
Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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