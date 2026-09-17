Tokyo Game Show 2026 | Gachiakuta: Breakout toont gameplay

Gachiakuta is een anime die veel anime fans in z’n ban had. Deze anime brengt unieke concepten en werd erg snel heel populair. Het is volgens mij een record, maar een game adaptatie komt eraan! XBOX toont de eerste gameplay beelden tijdens Tokyo Game Show 2026.

Het is een survival action-RPG van Com2uS, gebaseerd op de manga/anime Gachiakuta. De game komt naar PS5, Xbox Series X|S en pc via Steam. Een releasedatum is nog niet definitief bekend. De game zal verschijnen in 2027.

”GACHIAKUTA: BREAKOUT is a survival action RPG featuring intense melee-focused combat. Explore the vibrant world of Gachiakuta, brought to life with premium cartoon-style rendering and evocative visual design.”

Voor de narrative puzzel fans komt Hope in the City binnenkort uit.