Background

Aflevering 24 | GTA 6 – Grand Theft Audio(monoloog)

Nieuws 1 Sam van de Ven 20 september 2026

GTA 6 Grand Theft Audio

Wordt GTA 6 de game die deze generatie eindelijk écht next-gen laat voelen? Sam en Dave duiken in de hype, de gameplaybeelden en de verwachtingen rond Rockstars volgende openwereldgame. En ja: Dave mag helemaal los. We beginnen bij de prijs en digitale edities. Wat krijg je voor je geld, en kan Rockstar keuzes maken waar andere uitgevers nooit mee weg zouden komen?

GTA 6 en everything inbetween

Daarna bespreken we de vergelijking met Red Dead Redemption 2. Van slimmere politie en realistischer ontsnappen tot Jason, Lucia, sociale media en het onderhouden van een relatie: hoeveel realisme willen we eigenlijk in GTA? En wordt GTA 6 minder casual dan veel spelers verwachten?

Ook komen de besproken Netflix-reveal, de leaks rond Cyberleak, neppe spoilers en een memecoin voorbij. Waar ligt de grens tussen nieuwsgierigheid als fan en het verpesten van een game voor makers en spelers?

Verder praten we over indrukwekkende graphics op de PS5, Rockstars reputatie, onze hoop op verhaaluitbreidingen en de enorme rol van GTA Online. Natuurlijk bespreken we ook muziek, mogelijke cameo’s en de marketing rond Vice City.

Geruchten en verwachtingen bespreken we vanuit ons perspectief tijdens de opname.

De Hot Take van de week: “CGI ziet er tegenwoordig slechter uit dan vroeger.”

We vergelijken The Lord of the Rings met The Hobbit en bespreken waarom praktische effecten en echte sets ons zo aanspreken. Ook tippen we The House That Dragons Built voor een kijkje achter de schermen van House of the Dragon.

Hoeveel realisme wil jij in GTA 6? Neem jij vrij voor de release? En ben je het eens met onze Hot Take? Laat het weten in de comments! Check vooral onze andere intheGame Podcast episodes om niks te missen!

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Sam van de Ven

Gepassioneerde gamer met een zwak voor epische singleplayer‑ervaringen, rijke verhalen en diepe RPG‑werelden. Ik verdwaal het liefst in lore‑rijke universums, met Lord of the Rings als mijn ultieme inspiratiebron. Nog steeds zoekende naar that one video game to rule them all.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2026 © intheGame  |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation