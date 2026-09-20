Aflevering 24 | GTA 6 – Grand Theft Audio(monoloog)

Nieuws 1 Sam van de Ven 20 september 2026
Wordt GTA 6 de game die deze generatie eindelijk écht next-gen laat voelen? Sam en Dave duiken in de hype, de gameplaybeelden en de verwachtingen rond Rockstars volgende openwereldgame. En ja: Dave mag helemaal los. We beginnen bij de prijs en digitale edities. Wat krijg je voor je geld, en kan Rockstar keuzes maken waar andere uitgevers nooit mee weg zouden komen?
Daarna bespreken we de vergelijking met Red Dead Redemption 2. Van slimmere politie en realistischer ontsnappen tot Jason, Lucia, sociale media en het onderhouden van een relatie: hoeveel realisme willen we eigenlijk in GTA? En wordt GTA 6 minder casual dan veel spelers verwachten?
Ook komen de besproken Netflix-reveal, de leaks rond Cyberleak, neppe spoilers en een memecoin voorbij. Waar ligt de grens tussen nieuwsgierigheid als fan en het verpesten van een game voor makers en spelers?
Verder praten we over indrukwekkende graphics op de PS5, Rockstars reputatie, onze hoop op verhaaluitbreidingen en de enorme rol van GTA Online. Natuurlijk bespreken we ook muziek, mogelijke cameo’s en de marketing rond Vice City.
Geruchten en verwachtingen bespreken we vanuit ons perspectief tijdens de opname.
De Hot Take van de week: “CGI ziet er tegenwoordig slechter uit dan vroeger.”
We vergelijken The Lord of the Rings met The Hobbit en bespreken waarom praktische effecten en echte sets ons zo aanspreken. Ook tippen we The House That Dragons Built voor een kijkje achter de schermen van House of the Dragon.
Hoeveel realisme wil jij in GTA 6? Neem jij vrij voor de release? En ben je het eens met onze Hot Take? Laat het weten in de comments! Check vooral onze andere intheGame Podcast episodes om niks te missen!
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GTA 6 intheGame Podcast Red Dead Redemption 2 Rockstar
About the author call_made
Gepassioneerde gamer met een zwak voor epische singleplayer‑ervaringen, rijke verhalen en diepe RPG‑werelden. Ik verdwaal het liefst in lore‑rijke universums, met Lord of the Rings als mijn ultieme inspiratiebron. Nog steeds zoekende naar that one video game to rule them all.
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Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
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