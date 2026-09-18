Valor Mortis wordt goedkoper dan gepland

Valor Mortis, de aanstaande first-person Soulslike van One More Level, wordt goedkoper dan oorspronkelijk gepland. De makers geven aan dat de game absoluut de kwaliteit heeft van een “full price”-titel, maar toch wordt de game € 39,99.

Het is een gigantisch druk najaar en dat beseffen de makers van Valor Mortis zich ook. Daarom hebben ze besloten om de game aan te prijzen voor € 39,99. Echte fans kunnen ook de Deluxe Edition kopen voor € 59,99. Naast de basisgame bevat deze versie ook een aankomende story DLC en verschillende cosmetische aanpassingen die vanaf launch tot aan de DLC beschikbaar worden gemaakt.

Valor Mortis will be $39.99. Here’s why. pic.twitter.com/uzm520sFz1 — Valor Mortis (@ValorMortis) September 17, 2026

Naast de betaalde uitbreiding hebben de ontwikkelaars ook gratis updates gepland voor de game, waarmee spelers op meerdere manieren kunnen omgaan met de content die de game te bieden heeft. Valor Mortis verschijnt op 13 oktober 2026, nadat deze uit september werd geplukt om de overvolle kalendermaand met releases iets te drukken.

Dit jaar hadden we helaas niet genoeg tijd om de game te checken op Gamescom, maar vorig jaar hadden we dat wel. Lees hier onze preview terug over de game uit 2025.