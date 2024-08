Preview: Crimson Desert

Gamescom 2024 begon met een enorme highlight voor het team van intheGame.nl. Malvin en ondergetekende hadden de kans om een uitgebreide demo van Crimson Desert te spelen. Een ongelofelijk taaie, maar prachtige RPG die je beloond voor het toepassen van de juiste strategieën. Wij praten je graag bij!

De demo van Crimson Desert speelde we op de grote booth van Crimson Desert in hal nummer 6. In tegenstelling tot de meeste uitgevers, besloot Pearl Abyss om ook hun booth op de consumentenhal in te richten met een Media en Creators ingang. Hier mochten we, afgeschermd van de bezoekers de game een dik halfuur testen. De demo richtte zich vooral op de combat. De demo was dan ook speciaal gemaakt voor dit soort momenten. Na een korte introductie waarin we het opnemen tegen enkele voetsoldaten, mogen we kiezen uit 4 bossfights om écht een goed gevoel te krijgen van de combat in deze nieuwe RPG van de makers van Black Desert Online.

Klinkt als

Zodra we de game opstartte voelde het direct een klein beetje vertrouwd aan. De tekenstijl die sprekend lijkt op Black Desert Online valt direct op. Maar op het gebied van gameplay leent de game ook enkele ontwerpen uit de MMORPG. We speelde de game met een PlayStation 5 DualSense controller en hierbij moet je combinatieknopjes gebruiken om bepaalde aanvallen te kunnen doen. Als voorbeeld is X + O een steekaanval. We hebben maar met één zwaard en pijl en boog kunnen spelen, dus of de combo’s afhankelijk zijn van het wapen, weten we nog niet. Maar goed, het combo principe lijkt dus een beetje op Black Desert, maar verder heeft de game ook enorm veel weg van twee andere ijzersterke RPG’s, namelijk Dragon’s Dogma en Monster Hunter. Je kunt vijanden niet targeten, dat betekent dat de kant waar je naar toe kijkt, de kant is waar je je aanval naar toe richt. Verder kun je verschillende monsters vasthouden, op ze klimmen en ze dan keihard in hun nek prikken met je zwaard.

Monsters, tenminste, de grote bazen, mochten we bevechten in een kleine afgeschermde ruimte, speciaal ingericht voor deze demo. In de volledige game zal je deze natuurlijk tegenkomen tijdens het spelen in de open wereld. Deze grote monsters zijn absoluut geen walk in the park. Tijdens de demo mochten we onszelf oneindig vaak opnieuw tot leven wekken en dat hadden we dan ook hard nodig, want de monsters zijn ongelofelijk sterk en als je zomaar wat met je zwaardje heen en weer gaat zwaaien, dan ga je daar niet heel veel succes mee beleven. Vijanden zijn meedogenloos en stoppen niet met aanvallen. Ook niet als je op de grond ligt. Je moet jezelf zien te redden en goed kijken wanneer er een opening is om zelf aan te vallen. In één bepaald gevecht namen we het op tegen een bloeddorstige Yeti die ontzettend behendig en ontzettend sterk is. Dit gevecht bestond uit 3 fases met iedere fase een eigen levensbalk. Tijdens het gevecht zie je dan ook dat het monster steeds agressiever wordt, meer zichtbare schade heeft in de vorm van wonden en bloed. In de laatste fase merk je echt dat het beest vecht voor zijn leven. Hij zet alles op alles om als enige levende uit het gevecht te komen, wat het ook kost.

In een ander gevecht, tegen een reusachtige stenen crab merk je dat het gevecht vooral gaat om het vinden van een zwakke plek van het monster. Dit beest is enorm traag, maar sterk als je wordt geraakt. Dit beest wilt zichzelf ook vooral beschermen en is minder agressief dan de voorgaande Yeti. Dit beest vecht niet omdat het bloed ruikt, maar omdat het weet dat het in gevaar is. Dat verschil merk je tijdens het spelen en het is interessant om te zien dat niet alles zomaar op bloed uit is, maar de wereld van Crimson Desert leeft en alles daarin een eigen motief heeft.

Look en feel

Alhoewel we voor het gevoel midden in een game worden gedropt en het moeten opnemen tegen vijanden die overduidelijk niet zijn weggelegd voor een spelers die net pas begint, duurde het niet heel lang voordat ik de basis onder de knie had. Dan bedoel ik slaan, schoppen en ontwijken van aanvallen. Toch heb ik het gevoel dat er veel meer diepgang zit in de game en er heel veel tricks en trucs zijn die het gevecht kunnen beïnvloeden. Tijdens de demo hadden niet de ruimte om dit helemaal te kunnen verkennen, maar krijgen we in ieder geval wel een indruk van hoe de game speelt en wat ons ongeveer te wachten staat. En met wat ons te wachten staat ben ik tot nu toe in ieder geval zeer tevreden. Een game bomvol gevuld met taaie combat, wrede combo’s en nog wredere vijanden waar je niet zomaar doorheen kunt hacken en slashen. Goede timing wordt beloond en hier krijg je in demo ook een visuele hint dat je het goed hebt gedaan. Op dit moment kan je een counterattack doen die vrijwel nooit afgestraft kan worden.

De demo heeft vooral de focus gelegd op de combat. We hebben de open wereld niet kunnen zien en ook niet kunnen ervaren hoe we de open wereld trotseren in deze game. Hierover kunnen we nu dus eigenlijk niks zeggen.

Er staat ons dus een nieuwe action RPG te wachten in een open wereld van de makers van Black Desert die enorm de focus legt op keiharde combat. Dat past precies in mijn straatje, dus wij houden deze game dan ook goed in de gaten. Blijf ons vooral volgen voor nóg meer Crimson Desert in de toekomst!