Review | Gears of War: E-Day

Veertien jaar voor het origineel, de stad Kalona, en Marcus en Dom die nog geen idee hebben wat een Locust is. De Gears of War: E-Day campaign heb ik vroegtijdig kunnen spelen op pc, en ik kom terug met een verhaal vol pieken, dalen en hier en daar wat vraagtekens.

E-Day begint niet op het slagveld, maar gewoon in een kroeg. Marcus en Dom zijn net klaar met de Pendulum Wars en proosten op het einde van een lange oorlog, en herdenken hun gevallen broeder Carlos Santiago. Dat biertje die ze besteld hadden, maken ze echter nooit af.

Na wekenlange onverklaarbare trillingen in en rondom Kalona scheuren opeens de straten open. Het begin van Emergence Day: het moment waarop de Locust Horde voor het eerst opduikt en alles voorgoed verandert. Met enig toeval zitten Mags Carter en Lucas Reyes, twee ex-militairen uit Kalona, ook in de bar en vormen ze noodgedwongen een nieuw team, genaamd Bravo Squad.

Als iemand die de originele games goed kent, vond ik de terugblik naar Emergence Day een vet uitgangspunt. We weten dat Marcus en Dom veel tegenslagen overleven, dus spanning over hun lot zit er niet echt in. Maar zien hoe die twee hun band opbouwen, en hoe deze hele oorlog is ontstaan, dat is precies waarom deze prequel een belangrijke plek heeft binnen de series.

Niet altijd raak

Het script van Gears of War: E-Day voelt goed maar kan soms best geforceerd zijn, en daardoor ook voorspelbaar. Soms mist het verhaal gewoon het punt dat het probeert te maken op bepaalde moment, zo gaat er op een gegeven moment een bijpersonage dood in wat een tragisch moment zou moeten zijn, maar omdat je dat personage amper kent, voelt het vooral koud in plaats van verdrietig. Zonde, want de ambitie om E-Day emotioneel te laten raken is er duidelijk, alleen de uitvoering hapert op een paar cruciale momenten.

Storytelling is verder prima, met soms wat langdradige stukjes, maar daar kunnen we overheen kijken. Wél kreeg ik steeds meer vraagtekens bij de laatste missies van deze campaign. Zo begint het verhaal in Gears of War 1 met Marcus Fenix in een cel, maar hier zien we geen aanleiding hiervan van terug in Gears of War: E-Day.

Marcus ziet er trouwens een beetje grappig uit dit keer. Herkenbaar, zeker, maar er klopt iets niet helemaal aan zijn gezicht. Kan het niet precies benoemen, maar het bleef me opvallen tijdens cutscenes. Dom voelt daarentegen he-le-maal vertrouwd aan, en het is overduidelijk dat Marcus en Dom gewoon veel meer aandacht hebben gekregen dan Mags en Lucas, zowel qua detail als backstory.

Dat verschil is goed merkbaar. Mags en Lucas zijn geen slechte personages, maar ze voelen een beetje als vulling naast de twee hoofdrolspelers. Ze zijn bijvoorbeeld ook meer voorspelbaar en hebben af en toe wat cringeworthy momenten. Meer sidekicks dan volwaardige personages met een eigen pakkende verhaal.

Meer ruimte om te verkennen dan ooit

Qua structuur voelt Gears of War: E-Day grotendeels als de game dat je al kent, maar met veel meer ruimte om rond te struinen dan de reeks ooit heeft gehad. Er een aantal chapters die een volledige nieuwe aanpak hanteren; tijdens deze hoofdstukken krijg je brede gebieden en open stukken om te verkennen. Dit zorgt ervoor dat je het tempo van het verhaal een beetje zelf kunt bepalen. Natuurlijk zijn er ook acts die de traditionele en liniaire aanpak hanteren, maar ook daar kun je nog steeds af en toe een detour nemen voor wat collectibles te verzamelen.

Volgens mij is dit ook de eerste Gears of War waar heel veel collectibles in zitten, en dit keer niet alleen cog-tags. Zo zijn collectibles nu alles waar een herinnering aan vast kan zitten, zoals een kapotte lancer, een document of zelfs delen van een gestorven Gears. Natuurlijk vind je her en der ook nog je standaard cog-tags.

Buiten collectibles, heb je nu ook weapon cases die je kunt vinden door het level heen. Dit zijn kisten waarin upgrades zitten voor je kit, dit kan voor je wapen zijn maar ook voor je pantser of gekozen skill.

Als laatste heb je ook nog eens side missions; kleine objectives die je kunt doen tijdens een act om een extra of hidden upgrade vrij te spelen. Dit zijn objectives die niet moeilijk zijn, zoals het verdedigen van een kamer voor één minuut of zoeken naar een bepaald voorwerp. Deze side missions spawnen bij bepaalde voortgang in je missie, zo kan het soms zijn dat je een point of interest vind waar eerst niks lijkt te zijn. Kom je later in de missie terug naar deze locatie dan kan er mogelijk een side objective gespawned zijn.

Kit upgrades, hoe pas je deze toe dan? Door het level heen vind je nu Supply Cache’s waar je niet alleen gratis ammo bijtankt, maar ook je loadout kunt omgooien voor de situatie die eraan komt. Combineer dat met die weapon cases, en je kunt je hele loadout aanpassen naar jouw speelstijl. Zo kun je een skill kiezen dat als je iemand met de lancer-chainsaw afmaakt dat je instant gehealed wordt, of dat je in cover betere wapen accuracy hebt. Dit geeft jouw als speler meer controle in de hand over hoe jij het spel speelt, wat voor iedereen anders kan zijn.

Een prequel die bewust gaten laat vallen

E-Day legt uit waar de hele strijd tussen de Coalition en de Locust vandaan komt, en geeft wat extra achtergrond bij dingen zoals de stad Kalona of zelfs Immulsion, de grondstof waar dit hele conflict eigenlijk om draait. Tegelijkertijd laat het bewust belangrijke momenten weg; zoals het exacte moment waarop de mensheid doorheeft waar ze mee te maken hebben.

Zo kom je tijdens de campaign bepaalde nieuwe monsters en vijanden tegen, die eerst een roepnaam krijgen als “flying ballsack” of “giant spider rocket shooting thing”. Echter de volgende missie hebben deze monsters namen en gaat het subtiel over naar Reaver, Boomer of Wretch. Ook de main antagonist van het verhaal krijgt lang geen naam, maar dan plotseling benoemen ze hem en weten ze exact waarmee ze te maken hebben.

Als veteraan miste ik ook wel een aantal gameplay items in Gears of War: E-Day. De chainsaw-animaties met de proto lancer zijn nu slechts een handjevol geworden die bijna allemaal hetzelfde zijn, geen aparte animaties meer wanneer iemand met z’n rug naar je toestaat, down ligt of de bekende chainsaw battles. Dit geldt tevens ook voor de executions waar Gears of War bekend om staat. Deze lijken vaker een traditionele curbstomp te zijn zoals in de originele Gears of War. Opzich niet heel erg aangezien de game enigszins aan moet sluiten, maar toch is het jammer dat verschillende executies zijn weg gelaten op basis van het wapen dat je in je handen had. Zo hadden onder andere de torque bow en de longshot brute executies in de vorige delen, maar blijken in E-Day een gemis te zijn.

Drop-in/Drop-out, met een ketting

De campaign werkt nog steeds zoals vanouds; ben je solo aan het spelen en wil je een maat uitnodigen midden in een missie? De game is volledig drop-in en drop-out, baby! – No stopping the Cole Train. Mocht je toch ervoor kiezen om een missie opnieuw te starten dan kun je in de lobby kiezen wie je van Bravo Squad je speelt. Verder kan iedereen zijn eigen moeilijkheidsgraad instellen, waarna de game de vijanden daarop aanpast, per speler. Hartstikke tof als je met iemand speelt die nog nooit een Gears of War heeft aangeraakt óf juist als je met iemand speelt die van een uitdaging houdt.

Waar we wel tegenaan liepen: zodra je verder dan 100 meter van de host/speler één afdwaalt, word je automatisch geteleporteerd. Ergens snap ik ‘m, Bravo Squad moet nou eenmaal bij elkaar blijven, maar voor verkennen is het best irritant. Meerdere keren was ik m’n kit opnieuw aan het uitrusten en speler twee een zijstraatje aan het uitkammen voor een collectible, en dan werd ‘ie ineens teruggezogen naar de groep.

Performance op pc: haarscherp en verrassend soepel

Al in de multiplayer beta van Gears of War: E-Day merkte ik dat de game verbazingwekkend goed loopt op PC. Optimalisatie is goed uitgevoerd voor deze engine en kun je hem zelfs lopen op PC’s die al een aantal jaren oud zijn. Voor een optimale ervaring heb ik de game zelf op een high-preset gespeeld en daar zag de game al adembenemend scherp uit. Ook moest ik hem even testen op preset “belachelijk” met een native 4k resolution, en daar liep de game stabiel.. wel met 18fps. Best knap op een PC van ongeveer 6 jaar oud.

Gears of War: E-Day is niet alleen gemaakt voor spelers op de XBOX Series X, maar denkt ook aan de PC spelers die via de XBOX app of zelfs Steam spelen. Ultrawide en zelfs super ultrawide monitoren worden volledig ondersteund; in menu’s, tijdens gameplay en zelfs tijdens cutscenes. Niet elke game krijgt dat voor elkaar. De game ziet er ook haarscherp uit, en draait voor een gloednieuwe Unreal Engine 5-game verrassend lekker geoptimaliseerd: wij liepen in onze sessies niet tegen noemenswaardige haperingen of crashes aan, zelfs niet tijdens de chaotische momenten met meerdere spelers en vijanden tegelijk in beeld.

Verdict

Gears of War: E-Day doet precies wat een goede prequel moet doen: het geeft je nieuwe redenen om van een wereld te houden die je al kent, met meer ruimte om te verkennen dan de reeks ooit heeft gehad en een oprecht interessante kijk op hoe deze hele oorlog is begonnen. Op pc draait alles verrassend soepel en scherp.

Niet alles is even doordacht, hoor. Mags en Lucas blijven in de schaduw van Marcus en Dom hangen, het script grijpt soms mis op emotioneel vlak, en een paar kleine series-tradities zijn stilletjes gesneuveld. Voor fans van de originele trilogie is dit alsnog een verplicht nummer, maar wel eentje met duidelijke groeipijnen.

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Gears of War: E-Day verschijnt op 6 oktober 2026 voor Xbox Series X|S en pc (Microsoft Store en Steam), en is vanaf release dag één beschikbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass.