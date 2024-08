Gamescom 2024: preview Aquapark Tycoon

Gamescom 2024 is voorbij maar dat betekent niet dat wij stilzitten. Wij hebben zoveel games mogen spelen en Aquapark Tycoon valt onder deze lijst. In dit artikel blikken wij alvast een beetje vooruit op wat je te wachten staat.

Tycoon games. Wie kent ze niet. Vroeger heb ik zelf heel erg veel van dit soort spellen gespeeld op mijn toen nog hele zware en oude computer. Nu ik op de console game worden er eigenlijk niet meer zoveel Tycoon spellen door mij gespeeld. Aquapark Tycoon trok mijn aandacht toen ik hem in de mail voorbij zag komen en besloot eens een kijkje te gaan nemen.

Boxelware

Boxelware is een video game studio uit Erlangen. Op hun website wordt gezegd dat zij games maken die zijzelf ook graag zouden willen spelen. Hun eerste game was Avorion en was een groot succes. Hun volgende project is de game die ik tijdens Gamescom heb mogen spelen: Aquapark Tycoon.

Aquapark Tycoon

In Aquapark Tycoon is het de bedoeling dat jij een zwempark opbouwt. Ook kun jij een spa gedeelte maken en verschillende attracties bouwen, zodat klanten kiezen voor jouw park. Je krijgt hierbij veel vrijheid, denk hierbij aan water temperatuur, volledige waterglijbaan makers en nog veel meer.

Mensen tevreden houden

Zoals vaak bij Tycoon games is het de bedoeling van Aquapark Tycoon om mensen die komen tevreden te houden. Elke NPC die in het park loopt heeft verschillende dingen die hij graag wil zien en doen. Aan jou de taak om hier op in te spelen en zo het ultieme waterpark te maken.

SPA

Opvallend aan deze game is het SPA-gedeelte welk niet in veel andere games zit. Hierin kun jij een eigen relax gebouw maken en ook in de winter dus voor jouw NPC’s services aanbieden. Je kunt hier onder andere de temperatuur regelen en ook de geuren in de sauna’s die worden opgegoten. Ook zijn er verschillende programma’s die jij kan invoeren voor entertainment.

Seizoenen

In de game zullen verschillende seizoenen aanwezig zijn. Hier moet jij slim op in spelen. In de zomer is het natuurlijker lekkerder om buiten te zwemmen dan in de winter!

Eigen mening

Wat ik ervan heb gezien zag er goed uit. Ik heb dus zelf niet heel veel van deze games meer gespeeld de afgelopen jaren, maar kan mij zeker voorstellen dat gamers in dit genre genoeg plezier gaan hebben aan Aquapark Tycoon.

Heb jij ook zo zin in Aquapark Tycoon? Laat het ons weten!