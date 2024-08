Preview: Beneath

De makers van Those Who Remain stonden op Gamescom met hun nieuwe action-survival horror game Beneath. Wij hadden de kans om deze game in een redelijk gevorderd stadium te testen en wisselde tevens een aantal woorden met de ontwikkelaars over deze aanstaande horror-shooter.

In Beneath spelen we een diepzeeduiker die zich verplaatst door een onderwaterstation en de bodem van de oceaan. Er komen verschillende horror verhalen vanuit het station en er zouden allerlei dingen spelen die niet aan het daglicht vertoond kunnen worden. Monsters, geheimen experimenten en noem maar op. Als je nu gelijk aan Bioshock moet denken, dan zou ik je gelijk geven, maar je zit mis. Het is ook geen verhaal dat zich moeit met de verhalen van H.P. Lovecraft. Dit verhaal is meer een F.E.A.R als je de vloeiende actie combat inruilt voor bullet-management en survival instinct.

De demo van Beneath duurde ongeveer een half uurtje. In deze demo speelde we door een level ergens aan het begin van de game. Donkere gangen, lege kamers met overhoop gegooide spullen, alle lampen zijn uit en hier en daar gaat het alarm af. We zitten ergens midden in een onderwaterstation dus een raampje open zetten voor wat daglicht heeft weinig effect. Het is heel donker en het gevoel van isolatie is aanwezig. Het duurt echter niet lang voordat we onze eerste wapens krijgen. In de demo speelde we met een koevoet, een shotgun en een machinegeweer. Er is geen aim down sights, maar een zoom-in effect als in bijvoorbeeld Counter Strike. Of dit voor de uiteindelijke game ook zo blijft, geen idee. Voor de demo betekende dit in ieder geval dat je nooit 100% accuraat kon schieten, al leerde ik snel dat het ook niet zoveel uitmaakt, omdat munitie vrij schaars is en spray & pray nooit een goede keuze is in deze game.

Er is weinig geluid in de game en het geluid van voetstappen, vallende voorwerpen en piepende kluisjesdeuren vullen de leegte. De ruimtelijke audio heeft nog wat werk nodig in deze game. Een heel belangrijk onderdeel in horror game die je het gevoel moet geven van isolatie, is geluid. Ik kon slecht plaatsen waar een bepaald geluid vandaan kwam omdat alles even hard en even dichtbij klonk. De donkere ruimtes in de game worden opgelicht door noodverlichting en knipperende lampjes van schakelaars die aan of uit staan. Ik navigeer me door donkere gangen en kijk goed om mee heen op tafels en in kluisjes of ik extra munitie kan vinden voor mijn shotgun. Het duurt niet lang voordat de eerste vijanden in beeld komen. Simpele zombies die sloom op je af komen. Een shotgun shell richting het hoofd blijkt effectief, maar ook de koevoet is een handig instrument. Gedurende de missie blijft het thema een beetje hetzelfde. Donkere gangen, af en toe open ruimtes met bureaus, controlekamers, kantines en slaapruimtes. Het is bijna alsof je een Fallout vault bent ingelopen die op de bodem van de oceaan ligt zodat ze ongestoord kunnen experimenteren.

Tijdens de demo zijn we drie soorten vijanden tegengekomen. De eerder genoemde zombies zijn de eerste. Verder zijn er soldaten, die overduidelijk niet aan jouw kant staan. Als laatst zijn er hangende vleeshappers uit het plafond. Niet per se een dreiging, maar wel handig als je weet dat ze er zijn zodat je er niet per ongeluk inloopt. Dealen met deze vijanden was tot dit moment in de game niet zo heel lastig. De combat is vrij eenvoudig en heel erg basic. Niets om over naar huis te schrijven, maar daar ligt dan ook niet per se de focus. We zijn geen supersoldaat met speciale krachten, dus ik denk dat hoe de combat voelt, ook wel zo bedoelt is. Het iets vloeiender maken hiervan, voornamelijk het slaan met de koevoet, zou voor de volledige release echter geen overbodige luxe zijn.

De game laat je tijdens het spelen ook een aantal puzzels oplossen die organisch zijn verwerkt in de ruimte om je heen. Zo vind je aanwijzingen op computerschermen, of zie je codes van deuren gekalkt op de muur. Het spelen door deze omgeving voelde voor mij nog het fijnst van alles. Het gevoel van isolatie en het feit dat munitie schaars is zet je af en toe aan het denken en laat je tactisch, maar ook voorzichtig te werk gaan.

De ontwikkelaars wisten me te vertellen dat Beneath niet altijd zo donker is en dat de omgeving waarin je speelt zich afwisselt. We trekken zelfs op enig moment in een duikpak en verplaatsen ons door de oceaan waarin we nieuwe horrors tegen gaan komen.

Beneath tot zo ver

Alhoewel ik maar een heel klein stukje heb kunnen spelen en niet weet hoe de rest van de game er uit ziet, ben ik zeer benieuwd naar het eindresultaat zodra Camel 101 de game lanceert. Wat ik tot nu toe speelde was vermakelijk en wist de essentie van een survival horror gedreven door een verhaal goed neer te zetten. Er is zeker nog wat werk te verrichten, maar als de essentie goed is, sta je al een paar punten voor. De game leent duidelijk invloeden van F.E.A.R, Dead Space en andere soortgelijke horror games. Van mij mag het zelfs nóg iets enger dan wat ik heb gezien in de demo, maar uiteindelijk is het aan de ontwikkelaars om hun visie aan ons te tonen. We houden de game in ieder geval op onze radar!