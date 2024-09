Gamescom 2024: Atari hardware

Gamescom 2024 is ten einde maar wij zitten zeker niet stil. Wij zijn hard bezig om jullie van alle content te voorzien die wij tijdens het evenement hebben gezien. Atari stond ook op Gamescom, met nieuwe hardware!

Atari, wie kent de naam niet. Wanneer je zo oud bent als ik heb je misschien zelfs een console van het bedrijf gehad. Maar de laatste jaren is het bedrijf begonnen met hun oude consoles naar de moderne tijd te brengen. Zo is er bijvoorbeeld de Atari 2600+ en op Gamescom hebben wij gezien waar het bedrijf deze keer mee komt.

Atari 7800+

Waar we dus eerder al de 2600+ hebben gekregen is het nu de tijd voor 7800+. De naam zegt het al het is een modernere variant van de originele Atari 7800. Deze console is origineel op de markt gebracht in 1986, een lange tijd geleden dus!

Draadloos en met de tijd

Het fijne aan de Atari 7800+ is dat de controllers naar de standaarden van nu zijn gebracht. De controllers zijn draadloos te gebruiken en de console zelf heeft een HDMI en USB ingang. De console zelf ziet er ook enorm goed uit zonder dat de retro look verloren gaat.

Games

Uiteindelijk draait een console release natuurlijk om games. De volgende games gaan uitkomen met een compleet nieuwe verpakking krijgen dan het origineel:

Berzerk

Bounty Bob Strikes Back

Frenzy

Space Duel

Het mooie aan deze console is dat het de oude en nieuwe 2600 en 7800 spellen ondersteund. Als jij een echte verzamelaar bent hoef je dus eigenlijk alleen de nieuwe console aan te sluiten en dan kan je aan de slag.

Bentley Bear Crystal Quest

Het systeem word standaard geleverd met Bentley Bear Crystal Quest om je onderweg te helpen.

Mening

Meer hardware is alleen maar goed en vooral in een digitale wereld is het fijn om te zien dat Atari ervoor kiest om oude cartridges ook te laten werken op hun 7800+ systeem. Voor mensen die retro gaming een warm hart toedraagt is dit dus zeker wel een console om in de gaten te houden wanneer hij lanceert in de winter van dit jaar.