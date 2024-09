PlayStation 5 Pro officieel onthuld

Het is dinsdag 10 september 2024. Astro Bot is 4 dagen oud en Concord is 4 dagen dood. De perfecte timing voor Sony om de PlayStation 5 Pro te onthullen. De opvolger op de PlayStation 5, zo’n 4 jaar na de release van de console. De PlayStation 5 Pro is vanaf 7 november 2024 verkrijgbaar voor €799.

De PlayStation 5 Pro is een stu sterker dan haar voorganger en wel op de volgende gebieden om precies te zijn:

Sterkere GPU: 67% meer rekende units en 28% sneller geheugen wat resulteert in een 45% verbetering op het gebied van rendering voor gameplay, wat zorgt voor een vloeiendere ervaring.

Geavanceerde Ray Tracing: Meer dynamische belichting en reflecties met lichten en reflecties die dubbel en soms driedubbel zo snel zijn vergeleken met de PS5.

Bevat een 2TB SSD.

Daarnaast maakt de Pro gebruik van AI-upscaling. Lanceert de PlayStation 5 Pro zonder Disc Drive (deze is los verkrijgbaar voor €120). En kost je zo’n 800 euro. Met deze nieuwe console verfris je de huidige generatie waarmee je games die vandaag de dag speelbaar zijn een boost kunt geven, mits deze aanwezig is. Zo speelt The Last of us Part 1 Remake beter met de PS5 Pro en speel je ‘m in 60FPS met veel meer detail ten opzichte van 30 FPS met minder detail op de standaard PS5. De PlayStation 5 Pro laat veel scherpere details zien, zelfs met de standaard PS5 in graphics mode.

Een nadeel van de originele PS5 was dat Gran Turismo 7 geen Ray Tracing ondersteunt tijdens gameplay om de performance in orde te houden. Met de PS5 Pro voegt Polyphony Digital Ray Tracing toe in gameplay terwijl de game nog steeds speelbaar is in 60 FPS.

PlayStation 5 Pro vs PlayStation 4 Pro

De PlayStation 5 Pro verschijnt zo’n 4 jaar na de release van de standaard versie. Terwijl de PlayStation 4 Pro al 3 jaar na de release van de standaard versie verscheen. Eén jaar verschil, maar dat brengt ons wel op het volgende punt: De PlayStation 4 Pro bracht ons voor het eerst 4K gaming tijdens de vorige generatie. Ook was deze krachtigere versie van de PS4 een heuse upgrade die voor een wezenlijk verschil zorgde. De noodzaak voor een PS5 Pro leefde tot nu toe niet echt bij de PS5 spelers, al zien we nu steeds vaker games die kiezen voor een Performance mode in 60FPS en een Quality Mode met variabele performance of een cap tot 30FPS. Laten we dan ook hopen dat veel ontwikkelaars al nauw samenwerken met Sony en ook hebben geleerd van de vorige generatie en hun games snel kunnen patchen voor de PS5 Pro zodat we ook met deze console het maximale uit deze generatie kunnen halen tot de PlayStation 6 verschijnt.

PlayStation VR2

Waar de PlayStation 4 Pro een wezenlijk verschil maakte in de grafische performance van de PlayStation VR. Heeft Sony nog geen uitspraken gedaan over mogelijke verbeteringen in PlayStation VR2 games. Wij hebben Sony benaderd met de vraag of we hier ook verbeteringen zullen tegenkomen. Indien we antwoord krijgen, wordt dit bericht geüpdatet.

De PlayStation 5 Pro is dus vanaf 7 november 2024 verkrijgbaar voor €799 in Europa. De Pro variant komt standaard zonder Disc Drive. Deze moet je dus los aanschaffen voor nog eens €120. De verticale standaard zit ook niet bij de console inbegrepen en kost nog eens €30. Totaalprijs: €950,-. Vind jij het de prijs waard?