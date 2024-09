PowerA kondigt nieuwe Pro Controllers aan

PowerA maakt al jaren toffe custom controllers, met skins waar gamers van smullen. Ze hebben veel populariteit opgebouwd door hun samenwerkingen met Pokémon, Fortnite en Xbox zelf. Wij hebben hun nieuwste controllers kunnen checken op Gamescom 2024 en waren enorm onder de indruk. Gezien PowerA het voor de fans tot gister geheim wilde houden, konden we nog niks zeggen erover. Maar nu, mogen we eindelijk vertellen over hun nieuwste pro controllers!

De 2 controllers krijgen namelijk een enorm competitieve startprijs van 80 Euro voor 1 controller en 150 voor de ander. Beide controllers brengen premium features met zich mee en zullen beneden hun concurrentie zitten qua marktprijs. Hun FUSION Pro Controller is de duurdere van de 2. Deze low latency controller heeft een speciale RGB, veel customization opties, hall-effect joystick mogelijkheden en nog veel meer. Check eerst maar eens de trailer hier beneden:

PowerA Fusion

De controller komt met een wel heel speciaal design, eentje waar RGB liefhebbers enorm blij mee gaan zijn. Daarnaast krijg je een protective case erbij. Wij mochten een eerste blik op de controllers werpen tijdens Gamescom en ondervonden een paar speciale features, uniek aan PowerA. Zo kan je de thumbsticks draaien en dan in hoogte verstellen, iets waar PowerA pattent op heeft weten te pakken. Daarnaast is de controller voorzien van dual rumble, om een immersive ervaring te geven aan jouw speelsessies. Wat het mooie aan de RGB op deze controller is, en wij geloofden onze ogen ook niet, is dat wanneer je de RGB uitzet deze volledig onzichtbaar is. Dan is het dus eigenlijk gewoon een zwarte controller. Vandaar de term Ghost RGB, of Lumectra. De wireless adapter heeft de nieuwste drivers en zorgt daarmee voor een ultra lage latency, zodat je nooit achterligt op je game. Daarnaast werkt deze op zowel Xbox One, Series X/S, als jouw Windows PC. Er zitten 3 trigger locks op de controller, wat enorm handig is voor shooters of race titels. En, 4 volledige mappable back buttons, uiteraard niet te missen!

Tijdens ons achter gesloten deuren bezoekje bij PowerA hebben wij de controllers even vast mogen houden. En we kunnen je vast vertellen dat ze enorm lekker in de hand liggen. Ze lijken qua design heel veel op Xbox controllers, maar nog net iets anders qua curve. De 3.5mm audio jack heeft een volume wiel, waardoor je niet in de menu’s hoeft te kloten wanneer je een bedrade headset gebruikt. De palm grips hebben een rubber textuur, waardoor deze ook goed bestand is tegen zweethandjes. De goedkopere variant is voorzien van een kabel, eentje die stevig maar flexibel is. Voor de helft van de prijs krijg je zo goed als alle features die ook in de wireless variant zitten. Het enige dat je echt gaat missen, zijn de dual rumble opties en trigger locks. En voor ik het vergeet, die kabel is ook nog eens 3 meter lang, dus je hoeft nooit te fakkelen met adapters of verlengstukken.

De knoppen op de controllers zijn lekker snappy en voelen bij beide modellen goed aan. Dit merkten we tijdens Gamescom vrijwel direct. Wij kennen PowerA vooral als een merk dat veel doet qua leuke designs. Dus om te zien dat ze nu zo investeren in controllers voor de pro gamers onder ons, doet ons hartje goed. Wij merkten direct dat het Fusion Pro model enorm competitief is, unieke features heeft en kunnen niet wachten om je snel allicht meer over de controller te vertellen. Onze ervaring bij Gamescom smaakte in ieder geval naar meer leuks van PowerA!

