Echoes of Aincrad laat Story Trailer zien

Echoes of Aincrad is het volgende avontuur binnen het Sword Art Online gaming universum. Deze lijkt het over een heel andere boeg te gooien dan we van de franchise gewend zijn. Onlangs heeft Bandai Namco een nieuwe trailer gedeeld die het verhaal dieper induikt.

We spelen in Echoes of Aincrad niet als een bekend personage zoals Kirito, maar maken ons eigen personage. We leven ook niet in de illusie dat Aincrad een echte fantasiewereld is, maar we spelen echt volgens de regels van de anime. Ons personage is zich bewust van het feit dat we spelen in een VRMMORPG en dat de maker van de game alle spelers opsluit in de Nervegear. Maar net als Kirito heeft ons personage de Beta Test gespeeld, waardoor we een voorsprong krijgen in de dodelijke VR wereld van Aincrad.

Waar het tot nu toe op lijkt is dus dat we de gebeurtenissen uit het hoofdverhaal volgen, maar wel op een heel nieuw perspectief. Het lijkt er ook op dat Bandai Namco veel meer budget en energie in deze RPG stopt. Het is de eerste RPG in dit universum met Engelse stemacteurs, wat er op wijst dat dit meer naar het Westen is gericht dan de typisch Japanse RPG-settings van voorgaande Sword Art Online-games.

Naar verwachting wordt het dus een heel ander soort game dan je van de franchise gewend bent, maar als je toch nog even wilt ervaren hoe voorgaande games spelen, kun je met PlayStation Plus deze maand aan de slag met Sword Art Online: Fractured Daydream.

Echoes of Aincrad komt uit op 10 juli 2026 en is speelbaar op Xbox, PlayStation en pc.