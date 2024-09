Nintendo Vs. Palworld dan toch echt begonnen

Nintendo én The Pokémon Company hebben beiden juridische stappen ondernomen tegenover Rocketpair, de ontwikkelaar van Palworld. Dit is gisteravond bekend geworden. Betekend dit het einde van van de game?

Rondom de lancering van Rocketpair’s Palworld, oftewel Pokémon with guns, was er al veel ophef over. Je hebt de kant die vind dat dit gewoon kan en mag en dat TPC niet de enigen zijn die dit soort titels uit mogen brengen. Daarnaast heb je de elite Pokémon fans die het plagiaat vinden. Wie van die 2 partijen juridisch gezien gelijk heeft, zal in de komende maanden/ jaren gaan blijken. Zowel Nintendo als The Pokémon Company spannen de rechtszaak aan met beschuldigingen omtrent inbreuk op patentrechten. Zij eisen dat de game gestopt wordt en natuurlijk willen ze ook centjes zien. Zij beargumenteren dat Palworld inbreuk maakt op wat Nintendo en TPC jaren hebben opgebouwd.

Anderzijds is dit iets dat je uiteraard overal wel ziet gebeuren, dus de vraag of Nintendo en TPC het uit proportie trekken is bij gamers zeker aanwezig. Genoeg ontwikkelaars kijken af bij hun buren, dus de vraag luidt ook of Nintendo niet aan de hoorn blaast, puur omdat de ophef rondom launch zo groot was. Het was in ieder geval een kwestie van tijd voordat de partijen stappen gingen ondernemen. Dus, met een boel voorbereiding zal dit ook gaan gebeuren. Of Rocketpair ook de nodige voorbereidingen heeft getroffen, is natuurlijk nog maar de vraag!

Rocketpair heeft eerder dit jaar aangegeven dat het nooit hun bedoeling is geweest om respectloos te zijn richting Pokémon, het hele team is ermee opgegroeid en vind dan ook dat het onderdeel van hun generatie is. De game kwam in het begin van 2024 uit voor Xbox consoles en op Steam. De game pakte snel heel veel spotlight op zich, omdat het niet alleen leek op Pokémon, maar ook nog eens een enorme fun factor had. De game wordt nog steeds royaal gespeeld en staat nog op ‘enorm positief’ op Steam. Hoe de rechtzaak af gaat lopen, wat de eisen van Nintendo en The Pokemon Company zijn en of Palworld mag blijven bestaan, zijn allemaal nog maar vage begrippen. Laten we hopen op een goede uitkomst!

Aan welke kant van het verhaal sta jij? Vind jij dat Nintendo en TPC gelijk hebben, of ben je groot voorstander van de creatieve vrijheid van Rocketpair’s Palworld? Laat het ons even weten, wij zijn in ieder geval benieuwd! Nintendo staat vaker in het nieuws tegenwoordig, vooral omtrent de Switch 2 die aangekondigd zou moeten worden, maar nu dus ook hierom.