Trackmania in Nederland – Red Bull Faster 2026 komt naar Amsterdam!

Red Bull Faster 2026 racet naar Amsterdam met €50.000 prijzengeld en gratis Trackmania‑week

Red Bull Faster is terug — en harder dan ooit. Op 16 mei 2026 verandert AMAZE in Amsterdam in een neonverlichte arena waar de acht snelste Trackmania‑coureurs ter wereld strijden om de titel én een cash prize van €50.000. Met AGON by AOC als officiële monitorpartner en een compleet nieuwe set custom maps belooft de tweede editie een absolute snelheidsstorm te worden.

Online kwalificaties starten vandaag

Vanaf 3 april t/m 2 mei 2026 kunnen spelers wereldwijd meedoen aan de open kwalificaties. Het doel: zo hoog mogelijk eindigen op het leaderboard door krankzinnig snelle tijden neer te zetten op meerdere custom tracks.

De beste 100 spelers gaan door naar de online knockouts op 2 mei, en uiteindelijk verdienen slechts 8 finalisten een plek op de startgrid van de Grand Final in Amsterdam.

Dit jaar bevat de competitie acht gloednieuwe custom maps, inclusief twee Nederlandse thema‑tracks, plus exclusieve toernooi‑liveries die speciaal voor Red Bull Faster zijn ontworpen.

Trackmania een week lang gratis

Om de hype nog verder op te schroeven, is Trackmania volledig gratis te spelen van 3 april (19:00 uur) tot 10 april (19:00 uur). Iedereen krijgt toegang tot de game én alle event‑tracks. De feestweek trapt af met een speciale “Track of the Day” op 3 april om 19:00 uur. (Hint: Het heeft iets te maken met Red Bull).

Perfect moment dus om in te stappen, te oefenen of gewoon te ontdekken waarom Trackmania zo’n pure adrenaline‑injectie is.

Eventschema

Hier is de volledige roadmap naar de finale:

Stage 1 – Online Kwalificatie (geopened voor iedereen): 3 April t/m 19 April, 19.00 uur.

Stage 2 – Online Knockouts (voor de top 100 gekwalificeerdern: 2 Mei, 15.00 uur.

Grand Final – Offline Showdown (Top 8 spelers): 16 mei in AMAZE te Amsterdam.

Zowel de knockouts als de Grand Final worden gehost en gestreamd door Øyvind “Wirtual” Iversen op Twitch en YouTube. Verwacht scherpe analyses, community‑chaos en elke clutch‑milliseconde in full detail.

Live bijwonen? Wees snel

Er is een beperkt aantal toeschouwerstickets beschikbaar voor de finale in Amsterdam. Dit is je kans om de snelste Trackmania‑piloten ter wereld live te zien vliegen over custom tracks die je controller doen zweten.

Meedoen of aanwezig zijn

Wil je racen, kijken of gewoon de vibe opsnuiven? Check de website van Red Bull voor alle info, inschrijvingen en tickets.