Review: NBA 2K25

Een nieuw jaar betekent een nieuw seizoen, ook een nieuwe kans om de play-offs te halen in NBA 2K25. Is de game verbeterd ten opzichte van vorig jaar, laten we gaan kijken!

NBA 2K25 is de nieuwste toevoeging aan de langlopende en populaire NBA 2K-serie, ontwikkeld door Visual Concepts en uitgegeven door 2K Games. Deze game zou een stap voorwaarts moeten zijn in termen van realisme, gameplay en algehele ervaring voor basketbalfans wereldwijd.

Verbeteringen enigszins voelbaar in NBA 2K25

Met het uitbreiden van het nieuwe pro-play systeem, wordt de game steeds realistischer. Dankzij deze technologie kunnen beelden uit echte NBA wedstrijden worden omgezet tot animaties en gebruikt worden in-game. Het spel krijgt hierdoor een nieuwe laag aan detail en realisme.

Dit jaar is bijvoorbeeld het dribbelen én de signature jumpshots onder handen genomen. Bijna iedere speler in die momenteel in het echte seizoen zit, heeft in NBA 2K25 ook zijn eigen moves. Zo zijn er dus ook nieuwe moves bijgekomen en zijn de overgangen tussen de moves een stuk vloeiender geworden.

Doordat er zoveel animaties zijn toegevoegd, wordt de game moeilijker omdat iedere speler een aparte jumpshot timing heeft en z’n eigen moveset tijdens het dribbelen. De controls zijn nog steeds hetzelfde als voorgaande games, alleen is de feel veranderd. Een partijtje basketballen voelde al snel aan als vrachtwagens gecoördineerd besturen op het velt, mogelijk komt dit ook omdat veel animaties wat langer duren dan je gewend bent in een sportgame. (Check ook onze review van de vorige game, NBA 2K24)

Ook toegevoegd dit jaar, wat eigenlijk terug is van weg geweest, is Learn 2K. Dit is een interactive tutorial mode van de game waarin je alle benodigdheden krijgt uitgelegd. Van verschillende soorten shots tot het roepen van strategieën.

Deze tool is zeer ideaal voor iedere speler; pro’s kunnen hun skills honen en noobs kunnen basketbal, het spel en de regels leren vanaf nul. Ook hier krijg je de nieuwste toevoegingen zoals de signature jumpshots en dribble moves uitgelegd.

MyCareer is back maar whack

MyCareer is een gamemode die gewoon nooit mag missen. Dit is denk ik dé reden waarom de meeste NBA 2K spelers het spel kopen. In deze modus is het de bedoeling dat jij je eigen karakter aanmaakt en deze naar glorie brengt met jouw favoriete team of juist met een underdog. Kies jouw geprefereerde positie en level je stats omhoog om mee te doen met de grote jongens. Zo kun je je hele build en stats zelf indelen zodat je kan uitblinken in specifieke skills.

Dit jaar is de gamemode terug maar pakt het anders aan. De main focus van MyCareer dit jaar is het bouwen van jouw nalatenschap.. om te beginnen “Rookie of the Year” te worden. Dit is een van de goals die je karakter zet bij het begin van jouw pad maar al snel krijg je andere doelen op je pad waaraan jij kunt werken.

Je begint in een vrij open verhaal, zo is er niet veel backstory van je karakter die je krijgt maar wel zelf kunt creëeren. Kies ervoor om direct in de NBA te beginnen of juist om jouw verhaal op te bouwen vanaf nul. Doordat er geen scripted backstory of iets vergelijkbaars aan je karakter zit, voelt MyCareer al sneller uniek dan voorgaande jaren. Er is geen liniair verhaal dat iedere karakter volgt maar ze laten je dit jaar weliswaar meer vrij.

Nog steeds krijg je stomme sidequests in je gezicht geduwd om een potje met andere mensen online te spelen of kleding moet kopen in de stad, daar kunnen we helaas niet omheen. In MyCareer is de focus namelijk op het spelen van de wedstrijden en jouw team naar glorie te brengen, de rest is bijzaak en wordt veel overgeslagen.

Zo voelt de City, die dit jaar voor het eerst een verschijning maakt op PC, persoonlijk heel erg overbodig aan. Het interacten met NPC’s om iets te kopen duurt veel te lang en voelt heel clunky aan. Mocht je items willen kopen in een shop dan krijg je gewoon een menu te zien waaruit je kan kiezen, zo heeft ieder merk z’n eigen winkel en z’n eigen dialoog voordat het menu opent.

Een fijne aanpassing aan de MyCareer mode is het feit dat je nu niet alle 82 games hoeft te spelen maar ook alleen kan kiezen voor de “key” games. Dit zijn de belangrijke wedstrijden die jouw pad in je carriëre bepalen, of je de wedstrijd wint of verliest. Kies je ervoor om alleen de “key” games te spelen dan worden alle andere wedstrijden er tussen gesimuleert op basis van jouw team statistieken. Hierdoor wordt de carriëre mode is vlugger en in hapklare brokken gepresenteerd zodat mensen met wat minder game tijd ook nog steeds plezier kunnen halen uit de game dan liggen te zwoegen met de lange MyCareer games.

Microtransactions, natuurlijk van de partij

Wat is een NBA 2K game zonder microtransactions, natuurlijk zijn deze ook weer aanwezig. Dit jaar worden ze weliswaar minder in je gezicht geduwd als voorheen maar toch kun je er niet omheen.

In MyCareer of MyTeam (het equivalent aan Ultimate Team in de EA FC/FIFA games) draait het voornamelijk om VC (Virtual Credits). Dit is een currency waarmee jij je karakter betere stats kunt geven, andere kleding kunt kopen of in MyTeam nieuwe pakketjes kunt openmaken.

In MyCareer begin je als een echte scrub die twee linkerhanden heeft, een echte nietsnut. Omdat je karakter zo slecht is en je al snel tegen iconische spelers zoals Giannis Antetokounmpo speelt, merk je al snel dat je niets kunt. Elke schot mist, de bal wordt constant afgepakt, je speler is traag en ga zo maar door. Bij slechte prestaties in een wedstrijd krijg je ook weinig VC als beloning aan het eind. Zo moet je al snel 2 tot 3 potjes doen om wat in-game credits te krijgen om slechts één attribuut te levelen.

Mocht het nu net zo zijn dat 2K Games ook je de keuze geeft om VC te kopen om je karakter sneller te levelen. In mijn ogen blijft de game hierom een vieze pay-to-win en cashgrab, elk jaar over en over. In de offline modus van MyCareer is het prima te doen om met je nietsnuttige speler wedstrijden te voltooien maar online wordt het al snel lastig. Veel mensen hebben geen zin om met een schijt speler te zitten waardoor je al snel mensen tegenkomt die al makkelijk een extra €100,- tegen het spel hebben aangegooid; dit terwijl de base edition al €79,99 kost!

MyGM keert laagdrempelig terug

MyGM modus keert terug in een nieuw jasje die misschien een beetje vreemd aanvoelt. Neem de rol aan van een general manager en neem alle beslissingen rondom het team en ander personeel dat verantwoordelijk is voor jouw overwinningen. Dit keer hebben ze het iets te letterlijk genomen en lijkt het wel alsof je office simulator speelt.

In deze mode verandert NBA 2K25 in een RPG-game waar je opeens in een kantoor rondloopt en dialoog opties krijgt op basis van een skilltree die jij gekozen hebt aan het begin van jouw carriëre als General Manager.

De game mode lijkt een aantal dingen te missen en vloeit het allemaal niet lekker. Karakters staan soms willekeurig elkaar aan te gapen en herhalen dezelfde dialoogopties. Het is nog net niet dat we de famous T-Pose terug zien, zo on af voelde deze mode voor mij.

De nieuwste mode in NBA 2K25 is MyNBA Eras. Dit is ook een mode waarin je de rol van een manager neemt maar dit keer alleen de keuzes rondom het team maakt. Zo kun je in verschillende periodes starten, zo is het ook mogelijk om in een periode te starten genaamd de Steph Era (Dit is de periode in 2016 toen Stephen Curry, van de Golden State Warriors overal domineerde).

Deze game mode voelt ten opzichte van MyGM iets compacter maar wel volledig. Zo ben je iets sneller bij de actie en duik je iets meer in de detail in van het basketballen zelf. Hierdoor gaat mijn persoonlijke keuze uit naar de MyNBA Eras dan in plaats van de MyGM mode die in vergelijking tot dit aanvoelt als een beta.

Verdict

NBA 2K25 is een game die te veel doet en weinig presteert. Het lijkt hetzelfde riedeltje te hanteren als de bekende heruitgave van een game maar dan met een skin, zo als het veel gezegd wordt.

De nieuwe toevoegingen aan het pro-play systeem, het dribbelen en de jumpshots, brengen zeker een nieuwe laag tot de game. Dit is wel ten koste van een responsive en soepele gameplay.

Veel game modes moeten naar mijn mening op de schop en kunnen verbeterd worden. Lange dialogen, wachttijden en talloze dezelfde menu’s alleen voor verschillende items is overbodig. Dit kan allemaal geoptimalizeerd worden waardoor je een betere gameplay ervaring hebt. De MyCareer game mode is voornamelijk schuldig aan het overbodig zijn van veel dingen, zelfs de toevoeging van MyCity.

Ook is dit dé game als het neer komt op pay-to-win, offline is het goed te doen maar online moet je met de menigte mee. Een extra mep geld neertellen voor virtuele credits bovenop de prijs van de base game die al €79,99 kost is gekkenwerk in mijn ogen.