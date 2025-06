Review: HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless

HyperX brengt voor aardig wat doelgroepen nieuwe Pulsefire Haste muizen uit. Zo hebben we eerder al gekeken naar de Core variant. Zelf heb ik voor persoonlijk gebruik de bekabelde variant van de Pulsefire Haste 2. Maar, HyperX heeft ons ook de Pulsefire Haste 2 Mini Wireless opgestuurd. Laten we kijken, vergelijken en beoordelen!

De Pulsefire Haste 2 Mini WIreless is een draadloze gaming muis met een subtiele look en twee kleurvarianten – wit en zwart. De muis is kleiner dan de normale Haste 2 Wireless en spreekt daarmee een doelgroep aan die kleinere handen heeft, of hem graag meeneemt buiten huis. Het is een lichtgewicht muis met een precieze sensor. Ook heeft de muis een sterke accuduur volgens HyperX. Laten we kijken naar alle factoren en hoe deze in de praktijk naar voren komen!

Bouwkwaliteit en ontwerp

Laten we beginnen met de doos, de bouwkwaliteit en het design van de Haste 2 Mini Wireless. In de doos vind je namelijk de muis, de dongles, oplaadkabel en de anti-slip matjes die je op de muis kan plakken. Wanneer je de muis uit de doos haalt, voel je direct dat het gewoon de kwaliteit is die je gewend bent van HyperX. Volledig van kunststof, voelt stevig aan maar vooral ook heel licht. De stof zorgt wel voor een stevige grip, maar daar kom ik nog op terug.

De muis voelt ook niet per direct top heavy, maar juist evenredig verdeeld. Dit zal er met gamen voor zorgen dat je niet hoeft te letten op hoe jij het gewicht moet verdelen, dat doet de muis wel voor je. HyperX heeft er namelijk voor gekozen om de 100-uur lange accu in het midden van de muis te plaatsen. Aan de onderkant zie je ruimte voor de USB-dongle, evenals een switcher voor je connectivity settings.

De bouwkwaliteit is in ieder geval prima in orde. De muis voelt kwalitatief hoog aan. Het design is, net zoals bij de Core en de base variant, clean en simpel. Ik ben zelf nooit echt een fan geweest van de honeycomb designs die veel muizen gebruiken om gewicht te besparen. HyperX kiest ervoor om dit gewicht te besparen door juist gebruik te maken van kwalitatief materiaal en de binnenkant van de muis vrij leeg te laten. De muis weegt een goede 59 gram, wat echt wel aan de lichte kant is voor een draadloze muis. Ook is het design gewoon clean en kan ik vrij weinig aanmerken op de hele line-up van de Pulsefire Haste modellen tot nog toe.

Form factor

Er staat niet voor niks Mini in de productnaam, want deze variant is 1/6e kleiner dan de reguliere varianten. In de foto hier beneden kan je de directe vergelijking ook zien. Dit maakt de muis geschikt voor mensen die het belangrijk vinden om de muis mee te kunnen nemen, of voor mensen met kleinere handen. Voor mij was de muis eigenlijk wat te klein, maar het zorgde wel ervoor dat ik een goede claw-grip kon toepassen. Zoek je echter een muis die wat kleiner is, puur omdat je kleine handen hebt? Dan is dit model sowieso al ideaal voor je. Houdt er wel rekening mee, de muis is niet geschikt voor linkshandigen.

Features

Laten we beginnen met de accuduur, deze is volgens HyperX ongeveer 100 uurtjes. Dat is aardig geloofwaardig, want ik heb de muis nu al een week intensief gebruikt en hij heeft nog meer dan genoeg accu over. Mocht de muis echter wel leeg geraken, dan kan je hem met kabel gewoon nog gebruiken. Over de accuduur kan je dus gewoonweg niet klagen, je zal nooit zonder muis komen te zitten. Door de USB-C aansluiting, zal je überhaupt nooit lang hoeven te wachten. De muis zal zo weer opgeladen zijn voor tientallen uren aan draadloos gebruik.

Daarnaast komt de muis met low-friction skates en custom grips. Zo kan je de muis altijd afstellen naar jouw gebruik. Ik heb er zelf voor gekozen om de grips bij de wireless variant eraf te laten, gezien ik deze ook voor werk wil gebruiken. Ik heb de grips wel op mijn andere Pulsefire Haste 2 zitten en vindt het een ware verademing tijdens het gamen, vooral als je wel een klamme handjes wilt krijgen tijdens zweterige potjes Warzone.

Performance

Performance valt bij muizen voor mij onder 2 categorieën: Hardware en software. Qua hardware denk ik dan vooral aan de sensor en de switches. HyperX gebruikt eigen switches en die zijn niet zwaar, maar ook niet heel licht. Ze geven een goede feedback maar klikken wel vrij makkelijk. Ik vergelijk het altijd met Brown switches in toetsenborden – stil, tactiel en een juiste dosis feedback. Dit maakt de muis voor mij geschikt voor first-person shooters, MMORPG’s en ook voor grafisch design of videobewerking. Dit zijn dan ook de doeleinden waarvoor ik een muis zou gebruiken. Door de lage latency kan je de muis dus prima gebruiken voor shooters als Rainbow Six: Siege of Call of Duty: Warzone. Het blijft verbazingwekkend dat draadloze muizen zo ver gekomen zijn in de laatste jaren, dat je vrijwel geen latency merkt.

De HyperX 26K sensor zorgt voor een DPI range van 650 tot aan 26.000. Hiermee kan je de snelheid van je cursor instellen zoals jij dat wilt – langzaam, vloeiend of immens snel. Ik kies zelf altijd voor de middenweg, dit geeft mij een hogere accuracy tijdens het spelen van shooters en actie games. Daarnaast glijdt de muis lekker over je muismat heen met de al vrij gladde skates die op de muis zitten. Toch op zoek naar wat minder resistance hierin? Plak dan de low-friction skates nog erop, zo glijdt de muis nog soepeler over je muismat heen. Mij is dit persoonlijk iets te snel, maar het is fijn dat de feature er is.

Kijken we naar de software, dan kan je hier vooral je RGB settings in aanpassen. Maar, je kan ook instellen met hoe veel DPI je sensor omhoog gaat, wanneer je de switcher bovenop je muis gebruikt. Een vrij to-the-point stukje software, maar hij mag zeker niet ontbreken. Zelf ben ik best een fan van de gebruiksvriendelijkheid die HyperX aan kan bieden met het NGENUITY programma. De muis werkt ook prima op mijn Samsung tablet en ook hier kan je die instellingen aanpassen.

Verdict

De HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless is een geweldige draadloze muis met een sterke sensor, langdurige switches, een goede bouwkwaliteit, laag gewicht en een lange accuduur. Eigenlijk zitten er maar weinig nadelen aan de muis. Als ik er al een moet bedenken, dan is dat vooral de prijs. De adviesprijs voor deze muis is namelijk 90 Euro. Voor die prijs mag je wel nog wat meer bouwkwaliteit verwachten, een wat exclusiever design en meer customability. Al met al dus heel tevreden, maar weet dat je (buiten een goede sale) wel aardig veel betaald voor de muis. Ik kan hem verder zeer zeker aanraden aan mensen met kleinere handen, claw-grip gebruikers of gamers die portability belangrijk vinden.

De Pulsefire Haste 2 Mini Wireless bevalt ons dus enorm. Naar welke muis ben jij nog benieuwd? Laat het ons weten!