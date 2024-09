Monster Hunter Wilds verschijnt op 28 februari 2025

Tijdens de State of Play van 25 september 2024 werd Monster Hunter Wilds eindelijk weer getoond. We kregen nieuwe gameplay en nieuwe story segmenten. We weten nu eindelijk wie het flagship monster is, die wordt prominent getoond in de gameplay trailer.

Dit is geen oefening! Monster Hunter Wilds verschijnt officieel op 28 februari 2025 voor de Xbox Series X|S en PlayStation 5. Bekijk hier beneden de gloednieuwe beelden.

We zien ‘m al in beeld, maar Arkveld is het flagship monster van de nieuwe game. Dit monster stamt af van een soort dat al jarenlang uitgestorven is. Het is een uniek monster met vleugels die lijken op kettingen. Meer info in de Blog Post van PlayStation.

De game is vanaf nu vooruit te bestellen. Op 26 september laat Capcom nog meer zien van de game tijdens hun eigen digitale showcase tijdens de Tokyo Game Show. Verder is de game tijdens het Japanse gaming evenement speelbaar en zal er veel info beschikbaar komen de aankomende dagen. Zeker gezien de game nu vooruit te bestellen is, zal Capcom zeer binnenkort waarschijnlijk een Colelctor’s Edition onthullen.

De deluxe versie van de game bevat onder andere cosmetische aanpassingen in de vorm van Layered armour voor je Hunter, Seikret, Palico, hairstyles, gestures, face paint en meer.

Spelers die de game nu al vooruit willen bestellen krijgen in-game bonussen zodra de Monster Hunter Wilds speelbaar is. Indien je een savefile hebt van Monster Hunter World met de Iceborne uitbreiding, ontgrendel je ook een aantal in-game extra’s. Dit zijn we ondertussen wel gewend van deze franchise. Indien je de Iceborne uitbreiding nog niet hebt gespeeld, probeert Capcom de game de laatste tijd enorm te promoten met stevige aanbiedingen onder hun “Return to World” motto.

Ga jij aan de slag met Wilds zodra deze verkrijgbaar is? Meer State of Play nieuws? Check ’t hier.