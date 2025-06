Review: Nintendo Switch 2

De Nintendo Switch 2 is eindelijk hier en nadat we deze op de redactie uitvoerig hebben getest met nieuwe en oude games zijn we tot een gezamenlijke conclusie gekomen. De Nintendo Switch 2 is een hoognodige, maar vooral geen spannende upgrade.

We zetten twee stappen vooruit en eentje terug met de nieuwe gaming console van Nintendo. Aan de ene kant is het een heerlijke nieuwe console die eindelijk beter bij de tijd past, maar aan de andere kant is het ook niet veel meer dan dat en zijn er ook wat punten waar we simpelweg niet tevreden mee zijn. Het ligt een beetje aan je voorgaande Nintendo Switch, hoe groot de upgrade van Nintendo Switch naar de Nintendo Switch 2 voor je voelt. Het is hoe dan ook een verbetering, maar niet alles is per se beter. Daar gaan we het vandaag over hebben.

Met de tijd mee

Nintendo probeert met de Nintendo Switch 2 een beetje de tijd bij te houden. Zo spelen we ditmaal in 4K als we de console spelen in docked mode op de TV en spelen we in 1080P in handheld mode. Het beeldscherm van de Nintendo Switch 2 heeft een enorme stap gezet. Full HD, HDR, VRR en maximaal 120 FPS. Dat is best wel indrukwekkend voor een scherm op een handheld apparaat. Het enige nadeel? Het is een lcd-paneel en dus geen OLED. Heb je hiervoor dus een Nintendo Switch OLED gehad, is het op dit gebied meer een “sidegrade” dan een upgrade. Alhoewel je OLED ruilt voor lcd, is de techniek in dit nieuwe schermpje wel veel beter en ziet het er, ondanks het lcd is, ontzettend goed uit. Heb je hiervoor een standaard Nintendo Switch of een Switch Lite gehad? Dan is deze stap wel ontzettend groot en ga je het verschil direct heel goed zien.

Naast een overduidelijk beter scherm en hogere resoluties in zowel docked als handheld mode, is de performance van de Nintendo Switch 2 ook veel beter. Dat mag ook wel na 8 jaar. Die verschillen zie en merk je direct. Naast het feit dat de console veel sterker is, maakt deze ook gebruik van een aangepaste upscale techniek van Nvidia die is afgeleid van DLSS. Met deze combinatie zie je games als Cyberpunk 2077 goed speelbaar zijn op de Nintendo Switch 2 zonder al te veel afkortingen te moeten nemen om het voor elkaar te kunnen krijgen. Dit verhoogt de kans op een betere third-party ondersteuning, aangezien de console nu veel beter mee kan draaien met de huidige generatie.

Al deze verbeteringen moet ook ergens een kanttekening hebben toch? En dat is helaas ook zo. Je zou het misschien al verwachten, maar door de extra kracht en het betere beeldscherm is de accu van deze Nintendo Switch 2 niet heel erg top. Sterker nog: Je kunt er vaak nog geen twee uurtjes mee gamen in handheld mode voordat de batterij je in de steek gaat laten. Hier heb je uiteraard geen last van als je op tv speelt. Het is wel iets om over na te denken, want als je je tv veel moet delen, vaak langer onderweg bent met openbaar vervoer, of gewoon heel graag in handheld mode speelt, moet je de console heel vaak opnieuw gaan opladen.

Look en feel

Qua vormfactor is de Nintendo Switch 2 precies wat je er van verwacht. Een Nintendo Switch. Hij lijkt sprekend op zijn voorganger, maar dan beter. Er is beter nagedacht over de knopjes, de manier waarop de Joy-cons verbonden worden met console en de kickstand van de console is ook duizend maal beter dan de origineel en vergelijkbaar met het voorgaande OLED-model, maar dan iets anders. In totaal is de console ook een slag groter dan de Nintendo Switch. Dit betekent dat je opberghoezen van je Nintendo Switch niet kunt gebruiken. Je kunt je oude Joy-Cons ook niet vastmaken aan je Switch 2, maar je kunt ze wel gebruiken als controller. Je oude Pro controller trouwens ook.

De Nintendo Switch 2 voelt stevig en heeft een premium uitstraling. Deze heeft dan ook weer een premium prijs, want de console is maar liefst 50% duurder dan de voorgaande op release. Hetzelfde geldt overigens voor de nieuwe Pro Controller en ook de games, die in sommige gevallen € 90 kosten (Mario Kart World op fysieke cartridge).

De Joy-cons van de Switch 2 zijn iets groter en hebben geen rails meer waarmee je de controllers aan de console bevestigd. Het gebeurt nu met extreem krachtige magneten die echt niet zomaar loslaten. De connector waarmee de console vervolgens verbinding maakt met de Joy-con in handheld mode is ook heel erg robuust en zelfs flexibel genoeg zodat deze tegen een stootje kan.

Een “saaie” upgrade

Als we over het stukje hardware heen zijn, zetten we de Nintendo Switch 2 aan en worden we begroet met eigenlijk een nog bekendere uitstraling. De User Interface van de Nintendo Switch 2 is bijna identiek aan de Switch 1. De verschillen zitten hem dit keer in de afwerking, details en nieuwe opties in het menu. Zo zijn de settings uitgebreid met meer instellingen voor je beeldscherm, zien we een Virtual Cardridge menu en uiteraard de hele nieuwe Chat knop. Zelfs de Nintendo eShop is niet echt veranderd, maar wel een heel stuk sneller. Je moet echter nog steeds door alle meuk heen scrollen, dus kijk er niet raar van op als Tralalero Tralala Escape Simulator als een van de eerste games in de Eshop verschijnt.

Als we de hardware en de User Interface combineren, geeft het ons een gevoel alsof we eindelijk de overstap hebben gemaakt op een nieuwe smartphone nadat je 4 of 5 jaar dezelfde hebt gehad. Het is allemaal heel vertrouwd en van hetzelfde, ondanks je wel degelijk een verschil merkt en de vooruitgang duidelijk voelt en ziet. Het is een beetje een saaie upgrade, maar wel eentje die hoog nodig was.

Nieuwe features

De Nintendo Switch 2 heeft enkele nieuwe features en de grootste daarvan is Game Chat. Eindelijk een party systeem om samen met vrienden online te kunnen gamen. In deze party chat kun je je beeldscherm delen, je camera aanzetten en sommige games zelfs in multiplayer mode spelen terwijl maar één persoon de game hoeft te hebben. Sommige games integreren Game Chat ook nog iets verder in hun game, waardoor je bijvoorbeeld de gezichten van je vrienden kunt zien boven hun personage in Mario Party. Hierdoor hoef je niet weg te kijken van de gameplay om de live reacties van je vrienden te zien. Een erg leuke feature die we echt hebben gemist op het Nintendo-platform, maar deze komt niet zonder zijn eigen frustraties. Alles daarover hebben we hier haarfijn uitgelegd, maar we vatten het graag kort voor je samen.

Bepaalde Game Chat instellingen worden niet onthouden en de standaard instelling lijkt af en toe een beetje vreemd. Verder is het grootste probleem het vinden van een headset voor de Nintendo Switch 2 die werkt met Game Chat zowel in tv- als handheld mode. Tot nu toe hebben we nog geen gevonden omdat alle headsets die we hebben getest maar deels werkt op de console.

Alhoewel het niet per se een Nintendo Switch 2 feature is, kunnen NSO+ leden op de Nintendo Switch 2 aan de slag met de Game Cube classics. Op dit moment is het aanbod echter nog een beetje karig, maar hopelijk breidt Nintendo deze bibliotheek heel snel uit.

De Nintendo Switch 2 is backwards compatible met Nintendo Switch games. In veel gevallen betekent dit dat jouw Nintendo Switch games veel beter presteren op de nieuwe console van Nintendo. Veel Nintendo Switch games draaien namelijk op variabele frames en variabele resolutie. Hierdoor draaien veel titels soepeler op de Nintendo Switch 2 en zien ze er soms ook iets beter uit. In bepaalde gevallen heeft Nintendo speciale updates uitgebracht voor geselecteerde Nintendo Switch games, zoals Pokémon Scarlet en Violet. Deze presteerde vrij slecht op de Nintendo Switch, maar draaien door de extra kracht van de Switch 2 een stuk beter. De verbeterde hardware maakt het teruggaan naar de Nintendo Switch bibliotheek eigenlijk wel weer aantrekkelijk. Zo kan ik eindelijk games als Hyrule Warriors: Age of Calamity spelen zonder drastische performance problemen.

Verdict

De Nintendo Switch 2 is een hoog nodige, maar geen spannende upgrade. Het huidige aanbod aan Nintendo Switch 2 games is nog vrij beperkt, maar gelukkig draaien veel Nintendo Switch games ook beter op de nieuwe console. Alhoewel we erg blij zijn met de upgrade en het feit dat we nu Nintendo games in 4K 60FPS spelen, spookt het idee nog steeds in ons achterhoofd dat we over een jaar of 4 weer achter de feiten aanhollen. Voor nu lijkt de extra kracht en upscale techniek van Nvidia er in ieder geval voor te zorgen dat games van third party meer lijken op het origineel en niet drastisch zijn teruggeschroefd om te kunnen draaien op een handheld. Een Nintendo-platform valt en staat uiteindelijk met de Nintendogames en we hebben eigenlijk wel alle vertrouwen in Nintendo dat deze strategie vergeleken met de vorige generatie niet is veranderd. Dat moet dus wel goed komen.