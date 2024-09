Review: #DRIVE Rally

#DRIVE Rally is een leuk pakketje van alles in één, humor met eerbetoon aan voorgangers. Voet naar de vloer en gassen naar de finish lijn!

Gebouwd om het DRIVE universum uit te breiden, gemaakt voor jong én oud en binnenkort speelbaar overal waar je gaat op bijna elke console die je hebt. Maak kennis met deze leuke indie game genaamd #DRIVE Rally. Een homage aan de jaren ’90 rally én verschillende rally games waarmee we onze jeugd hebben doorbracht.

#DRIVE Rally is een game die vanaf vandaag lanceert in Early Access vanuit de Steam Store. Wij hebben de game eerder mogen checken en hebben wij deze op Gamescom dit jaar ook al gezien, check onze preview hier!

Opgebouwd uit nostalgie

Het Poolse team van Pixel Perfect Dude is dit leuke project begonnen als een voortgang van hun vorige game genaamd #DRIVE (beschikbaar voor mobiele telefoon én Nintendo Switch). #DRIVE Rally heeft in redelijke korte tijd een zeer trouwe community opgebouwd die vroegen naar meer. Zo heeft Pixel Perfect Dude lopen denken en besloten om een stapje verder te gaan in het #DRIVE universe door een nieuw deel te ontwikkelen die een iets andere aanpak heeft ten opzichte van het originele deel.

Deze indie racer stamt voort uit een aantal andere rally games: denk bijvoorbeeld aan Colin McRae Rally Championship, Richard Burns Rally en enigszins ook de latere DiRT series. Voornamelijk wordt er een homage gemaakt aan een specifieke series/klassement van Rally, genaamd Group B. Dit was een fase in Rally waarin de auto’s retesnel waren en gevaar op de loer lag bij elke meter die gereden werd. Ook was dit een beruchte rally series/klassement omdat er veel gewonden vielen, niet alleen coureurs maar ook genoeg toeschouwers die zwaar gewond raakten. Helaas kent de Group B klasse een hele korte levensduur maar gaat het door het leven als een van de legendarische klasses ooit.

Dat Group B een legendarische klasse was, zien we ook terug in #DRIVE Rally. Een groot deel aan de auto’s die te spelen zijn, kun je in één oogopslag zien van welke real-life counterpart deze is afgeleid. Zo lijkt bijvoorbeeld de “Sandsturm” op de Audi Quattro en de “Jumper” op de Ford Focus. Toch hebben de auto’s allemaal een unieke look zonder al te veel te lijken op het echte werk, een leuke touch!

Vrij simpel te spelen, te snappen en op te pakken

Het is en blijft een indie game; dit betekent uiteraard niets slechts. Wat het wel betekend is dat de game niet heel uitgebreid is maar wel makkelijk op te pakken is, dat is waar #DRIVE Rally goed in is. Deze race game maakt gebruik van slechts een aantal knoppen; gas, remmen en sturen. Mocht je het iets moeilijker willen maken voor jezelf dan kun je ervoor kiezen om handmatig te schakelen waardoor je twee controller inputs erbij krijgt. Verder is de game heel simpel en recht vooruit, rij van start naar finish in de kortste tijd mogelijk over het ruige terrein.

Doordat de game heel simpel is, kan vrijwel iedereen #DRIVE Rally leren binnen een paar minuten. Jong én oud zullen hier genoeg speelplezier aan hebben, voor als je eventjes snel iets wilt spelen of een van je kinderen stil wilt houden. In mijn ogen is dit een game die perfect speelbaar is op je Steamdeck mocht je deze hebben. Een leuke game om bijvoorbeeld lekker casual op de bank te spelen of voor je kids achter in de auto.

Buiten het feit dat de game meer gericht is richting casual gameplay, zit er toch wel een kleine competitive edge aan. Helaas zien we geen actieve online multiplayer in de game maar wel krijgen we beschikking tot een online leaderboard. Hierdoor kun jij je skills testen ten opzichte van je vrienden of andere snelheidsduivels ter wereld.

Ondanks er geen multiplayer aanwezig is in de game, zijn de leaderboards persoonlijk wel een culprit waardoor ik de game blijf spelen. Zo kan ik de volgende keer pronken bij mijn vrienden met mijn snellere tijd dan hen.

Wat kun je verwachten in de Early Access?

Zoals al eerder werd gezegd, is #DRIVE Rally vandaag beschikbaar geraakt in Early Access. Desondanks de game nog lang niet af is, en het team ook op Gamescom heeft gezegd dat zij deze jarenlang willen ondersteunen, zit er al genoeg content in om je even zoet te houden.

Er zijn vier verschillende kampioenschappen, elk in ieder z’n eigen gebied en toegekende auto’s. De vier gebieden die speelbaar zijn, zijn momenteel:

Holzberg, Duitsland

Dry Crumbs, USA

Revontuli, Finland

Vinh Vang, Maleisië/Vietnam

In quick race heb je ook de keuze om deze gebieden handmatig te selecteren, met natuurlijke vrije keuze aan auto’s mits je deze vrijgespeeld/gekocht hebt. Elk gebied heeft 24 verschillende layouts die zowel normaal als in reverse gereden kunnen worden. De routes verschillen van 2 kilometer tot wel makkelijk over de 5 kilometer, hier ben je dan ook een aantal minuten zoet mee.

Er zijn een aantal verschillende auto’s al beschikbaar om te spelen en te customizen. Iedere auto heeft ook drie klasses; van ongetuned tot een volwaardige rally auto. Voordat je met de echt snelle auto’s kan rijden, moet je eerst laten zien wat je in de lagere klasses kan. Om de snellere auto’s vrij te spelen zit er eigenlijk één ding op, pedaal naar de vloeren gaan met die banaan. Het vrijspelen van de upgraded versie van een auto kun jedoen door kampioenschappen te spelen. Bij het overwinnen van een race in de Championship modus zorgt ervoor dat je per race één customization onderdeel vrijspeelt voor de desbetreffende auto waarmee je op dat moment rijdt. Bij het overwinnen van een kampioenschap met een auto, speel je automatisch de upgraded variant van dezelfde auto vrij die je later in het kampioenschap ook moet gebruiken. Heb je geen zin om de kampioenschappen te doen dan kun je er ook voor kiezen om quick races te doen en door middel van geld je auto’s te kopen. Zo heb je een vrije keuze in welke auto je als eerste koopt en wilt meesteren.

Op het gebied van gameplay loopt #DRIVE Rally op PC lekker soepel, op vrijwel elke setting waarin je speelt. Het team van Pixel Perfect Dude heeft er namelijk voor gekozen om een grafische stijl te gebruiken die er leuk uitziet maar ook op bijna elke PC kan draaien omdat deze niet veel performance vereist. Hierdoor presteert de game ook heel goed (easy 60fps, op vrijwel elke setting) op een Steamdeck en heb ik geen problemen gehad. De inputs van de Steamdeck worden tevens direct herkent door het spel waardoor je direct in een race kan duiken.

Tuurlijk, er zullen wat grafische issues zijn of wat map foutjes die nog aangepast worden maar deze worden gelukkig snel opgepikt door het team. Zo merkte ik dat voor de general release van #DRIVE Rally al bijna dagelijks updates doorgepusht werden waarin een aantal items werden veranderd en de gameplay ervaring verbeterd raakte. Vooruitgang is dus zeker te merken!

Omdat het een racer is, zal de game ook te bespelen zijn met een stuur. Zo zullen eerst de grote merken zoals Thrustmaster en Logitech worden toegevoegd voor direct support maar zullen in de loop van de tijd ook meer sturen en setups worden toegelaten. Een extra laag detail voor mensen die de game op een andere manier willen spelen!

De minpuntjes

We gaan geen obvious dingetjes aanhalen van een early access game, maar wel items die ik persoonlijk mis in het spel.

Wat als eerste opvalt en wat ik persoonlijk mis zijn bekende rally geluidjes zoals juichende toeschouwers, de aftellende startlichten en dynamisch geluid van de motor. Dit zijn wel een van de items waar rally bekend om staat maar dat is helaas niet aanwezig. Tuurlijk is er motor geluid maar na een enkele race wordt het geluid repetitief en zit er geen diepte in. Toeschouwers hoor je ook niet juichen omdat er geen vorm van personages inzitten (ook niet achter het stuur/in de auto), dit maakt de verschillende gebieden ondanks hun eigen identiteit nogal een beetje kaal, koud en dood.

De physics van #DRIVE Rally voelen heel prima, alleen zijn er twee punten waardoor de game niet echt als een rally game aanvoelt maar meer als een generieke racer. Gedurende de verschillende routes kan je co-pilot als aanwijzing “Jump” roepen, echter is deze nergens te bekennen. Zo is er geen zo goed als geen air-time in de game aanwezig, iets waar rally racing bekend om staat. Mocht je dan toch dat zeldzaam momentje aan air-time hebben en je komt met alle wielen op de grond, dan wordt de auto ineens onhandelbaar. Iedere stuurbeweging wordt na enige vorm van air-time plotseling direct en heel scherp, zo wordt een kleine correctie al snel een 180 graden draai de verkeerde richting op. Verder voelt de handrem ook niet heel lekker aan; de auto begint te glijden maar remt niet af, ook krijg je een gevoel alsof je totaal de controle verliest over de auto en dat stuurinputs niet meer werken.

Zelf mistte ik ook een input/knop voor de koppeling, om je auto toch die kickstart te geven om weer snel op weg te komen nadat je een foutje hebt gemaakt. Zo heeft de auto wel wheelspin bij het nemen van bochten maar er is geen mogelijkheid om scheurend van de startstreep weg te maaien of na een foutje weer vlug op snelheid te komen.

Ook stoorde mij dat de co-pilot bijna altijd hetzelfde zegt op het gebied van pace notes, zo is een normale bocht naar links of rechts al snel een “Left/Right 3” ongeacht of dit een lange of korte bocht is. Deze call-out hoor je op een stage/route al snel en begint het repetitief te worden na twee stages. Ook lijken de pacenotes (de aanwijzingen die je co-pilot in je oor schreeuwt) soms niet te kloppen. Zo merkte ik bij routes waar ik heel snel was, de co-pilot simpelweg verkeerde pacenotes aan het bazuinen was waardoor ik een bocht naar rechts maakte in plaats naar links.

Veel potentie en vooruitzicht naar de toekomst

Pixel Perfect Dude heeft gezegt dat zij veel animo van de community hebben gekregen omtrent #DRIVE Rally. Hun doel is dan ook om de game naar zoveel mogelijk platformen te brengen, ook mobile gaming valt hier dus onder!

Het team achter #DRIVE Rally heeft nog veel in petto voor deze game gedurende de tijd. Natuurlijk is het niet niets om een Early Access game uit te brengen die bij launch al zoveel content erin heeft zitten, dat valt te vieren natuurlijk. Van vieren en uitdelen weet Pixel Perfect Dude af, op gamescom hadden zij al veel stickers klaarliggen maar om de launch te vieren heb ik ook nog een leuke kit gekregen!

In het kort; #DRIVE Rally is heel simpel en goed te spelen. Een ideale game voor onderweg voor op je Steamdeck. Natuurlijk zitten er nog foutjes in maar dat is te verwachten van een Early Access game. Het team pakt alle feedback heel goed op, ook wordt er constant aan de game gewerkt voor de beste ervaring tijdens het spelen.

Gebaseerd op performance is het niet te merken dat #DRIVE Rally in de Early Access stage wordt uitgegeven. Het spel loopt heel soepel en heeft geen last van crashes noch frame drops. Zowel op PC als op Steamdeck loopt de game heel lekker en valt er niets op aan te merken. Hopelijk zien we in de nabije toekomst de uitbreiding naar meer platforms zoals PlayStation, Xbox en Nintendo Switch.