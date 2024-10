Big Fan Games is een nieuwe Comic, film en serie videogame label

Adaptations, adaptations! Daar staat dit nieuwe label helemaal van in het teken. Wat dat precies betekent? Big Fan Game is een videogame uitgever die helemaal in het teken staat van videogames die zijn gemaakt met een stripboek, film of serie als basis en uitgangspunt. De uitgeverij is een onderdeel van Devolver Digital.

De uitgeverij is vandaag opgericht en met een Tweet willen ze zichzelf introduceren aan de wereld. De website is ook al klaar en daaruit kan je zien dat Devolver Digital, de grote zus van Big Fan Games, dus, al een aantal bekende titels heeft “afgestaan” aan haar nieuwe onderdaan. Big Fan Games staat dus helemaal in het teken van games die eerder al eens verschenen in een stripboek, film of TV serie. Daarom zien we nu al titels als Hellboy en John Wick op de pagina van de uitgever staan. Zeer binnenkort komt daar nog een game bij. Wij weten al wat het is, maar daar mogen we nóg niets over verklappen.

Hi, we’re Big Fan. A new label from Devolver Digital. We’re publishing video game adaptations of our favorite movies, shows, comics, and more. And we’re doing it all with some of the coolest indie devs in the business.https://t.co/rCHITOZipe pic.twitter.com/E3OzbKiQl0 — Big Fan Games (@BigFanPresents) October 1, 2024

Met nu al de ondersteuning van Devolver Digital zie je dat er een aantal mooie partners staan waar ze mee samenwerken. Dit zijn onder andere Dark Horse Comics, Disney, Rebellion en HBO. Dan weet je ongeveer dus wat je mag verwachten in de toekomst.

We’re a small but passionate team of industry veterans with a single focus: helping independent game developers breathe new life into their favorite movies, comics, TV shows, and cult heroes through the power of video games.

Zo luidt de introductie op de website. En vervolgens dan een inkoppertje. Welke adaptation moeten ze volgens jou eens gaan aanpakken?