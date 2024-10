Review: The Legend of Zelda – Echoes of Wisdom

Het is tijd voor een hele nieuwe The Legend of Zelda game. Zo nieuw, dat dit de aller eerste game is binnen de mainline reeks dat we niet Link in de hoofdrol zien, maar, juist. Zelda! The Legend of Link hadden ze de game eigenlijk moeten noemen. Wat brengt deze nieuwe “The Legend of Link” game dan met zich mee? Weet dat een beetje succesvol uit te pakken?

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom is een top-down Zelda game die er uit ziet als The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Dan bedoelen we uiteraard de Nintendo Switch Remake en niet de Game Boy game waar deze op is gebaseerd. Echoes of Wisdom deelt dezelfde tekenstijl als de Link’s Awakening Remake. Helemaal niet zo vreemd natuurlijk, want het is gemaakt door dezelfde studio, namelijk: Grezzo. Vond je Link’s Awakening dan een enorm leuke game met een schattige en plezierige tekenstijl? Dan kan het met Echoes of Wisdom niet misgaan, maar ook als je de Link’s Awakening Remake hebt overgeslagen voor een of meerdere redenen, geven Grezzo en Nintendo je nu nóg meer redenen om hun nieuwe The Legend of Zelda game te proberen. De voornaamste reden is natuurlijk dat we nu eindelijk mogen spelen als niemand minder dan Zelda. En dat valt niet tegen!

A winning formula

Never change a winning formula zeggen ze wel, en dat geldt voor Zelda eigenlijk wel altijd. Alhoewel we ontzettend veel vernieuwing en innovatie zien binnen deze franchise blijft één ding gelijk: Een jonge held met een groen pakkie aan die alles met een zwaard en schild aan gort slaat. Grezzo durft het aan om dit te veranderen door ons eens te laten spelen als een veel fragieler personage. Eentje die niet bekend staat als de held, maar iemand die bekend staat als degene die vaak gered moet worden. Het is aan ons als speler om ook van haar een heldin te maken, maar dat doen we niet op de traditionele wijze met zwaard en schild.

De Echoes of Wisdom

De titel van de naam verklapt natuurlijk al waar het over gaat. De Echoes of Wisdom, in deze game beginnen we als Link en redden we prinses Zelda. Nog vóór onze reünie ontstaat er een gigantische paarse kloof waar de vijand en Link door worden opgeslokt. De kloof groeit en plotseling spelen we als Zelda terwijl de we de alles opslokkende kloof proberen te ontsnappen. Ons lukt het wel, maar ondertussen worden grote gedeelten van Hyrule opgeslokt door de kloof en overal in de wereld zien we nu paarse kloven waar paars gekleurde vijanden uitkomen. De paarse gedaante kan zelfs vormen aannemen van figuren in Hyrule waardoor een neppe koning de echte koning vervangt en Zelda laat opsluiten. In onze Cel worden we plotseling begroet door een een mysterieus klein balvormig figuurtje met de naam Tri.

Tri geeft Zelda een staf waarmee zij objecten in de wereld kan leren om na te maken met de kracht van Tri. Vanaf dit moment draait dan ook de hele game om het ontdekken van voorwerpen en deze namaken om op een zeer creatieve manier puzzels en gevechten aan te gaan. Want waar we leren om tafels, bedden, rotsblokken en planten na te maken, leren we ook om vijanden na te maken als we deze eenmaal eens verslagen hebben. Zo kunnen we de vijand dus een koekje van eigen deeg geven door ons eigen mini-leger aan monsters op te roepen om te laten vechten voor ons. Ieder object en monster heeft een bepaalde prijs aan Tri-kracht. Door de game te spelen en het verhaal te volgen ontketen je steeds meer van Tri’s kracht om meer en sterkere dingen na te maken.

Zelf op ontdekking uitgaan wordt hierbij ook zeer beloond. Als je iets afwijkt van het pad dat je moet bewandelen om het verhaal door te lopen vind je waarschijnlijk iets sterkere Echoes en andere dingen die heel erg van pas kunnen komen. Door slim gebruik te maken van voorwerpen en creatieve manieren te vinden om de wereld te verkennen in hoogte en diepte vind je enorm veel extra en verstopte dingetjes en dat is eigenlijk vrij nieuw voor een Zelda game in deze stijl. Grezzo is er in geslaagd om de creativiteit en de vrijheid uit Breath of the Wild en Tears of the Kingdom toe te passen op een “klassieke” Zelda game zonder de speler te veel te limiteren in waar ze naar toe kunnen gaan. Dit maakt het spelen van Echoes of Wisdom een puur genot.

Een nieuw perspectief

We spelen dit keer dus niet als Link en hebben geen zwaard, schild of pijl en boog tot onze beschikking. Althans, niet permanent. Via een speciale kracht kunnen we namelijk wel de kracht van Link lenen door heel tijdelijk te veranderen in een Echo van de groene held. Dit is vooral handig tijdens bossfights en sommige puzzels, maar is vooral in het spel gezet als een vangnet als je er met alle creatieve opties even niet uitkomt. Want je kunt werkelijk 99% van de game doorspelen zonder ook maar één keer te veranderen in een Echo van Link. Door deze vorm zo gelimiteerd te maken en de speler geen andere vorm te geven van traditionele The Legend of Zelda combat, word je ieder gevecht en iedere puzzel geprikkeld om creatief te werk te gaan. Enkel gelimiteerd door de kracht van Tri met een vrij beperkt aantal objecten die je tegelijk kunt toveren ga je aan de slag met gevechten en puzzels wat tot een van de meest creatieve en verademende games zorgt in deze franchise en zelfs genre.

Om als Zelda de wereld te verkennen is niet alleen fijn op het gebied van gameplay, maar ook de interactie met de wereld en haar inwoners. Zo spelen we niet dé held, maar spreken we nu met personages als prinses, waardoor je hele andere dialogen krijgt. Inwoners spreken bijvoorbeeld hun verwondering uit over Link en spreken je niet aan alsof jij de held bent. Personages geven ons ook side quests in deze game en deze draaien in veel gevallen om het laten zien van een bepaalde Echo. Het geeft je een beetje een Pokémon gevoel waarin je de drang hebt om ieder wezen te verzamelen. In dit geval dus, iedere Echo te leren die te vinden is in de wereld.

Het hele inzetten van Echoes wordt verder ook versterkt in de vele uitdagingen van de game waarin je in een arena binnen een bepaalde tijd een groep vijanden moet verslaan, een minigame waarin je eikeltjes moet rapen in een gebied met verschillende hoogten en nog veel meer. Er zitten zelfs stempelplaatsen verstopt in de wereld die je beloningen geven, om nog maar eens aan te duiden dat deze game je echt aanspoort om op ontdekking uit te gaan. Meer dan welke andere Zelda game met dit perspectief ooit.

A Rift Apart

Waar we gewend zijn om Hyrule of Zelda te redden, is ons doel dit keer om Link te redden uit de paarse kloof. De paarse kloven leiden namelijk naar een heel ander universum waarin alles verstoord is. Het verstoorde universum lijkt op die van Hyrule, maar hier kan de wereld soms bijna dubbelgevouwen worden waardoor de vloer en het water niet altijd horizontaal is, maar soms ook verticaal, als een muur. Door diep in deze kloven te duiken met behulp van Tri, duiken we in een klassieke The Legend of Zelda kerker en verslaan we de vele bosses om de plaatselijke kloof te sluiten met de hoop dat we Link kunnen bevrijden.

Met de vele gevaren op ons pad gaan we gelukkig niet onvoorbereid op pad. Waar ik al zei dat je verschillende Echoes leert maken en steeds nieuwe en betere vindt, heb je ook nog een keuze aan uitrusting die verschillende bonussen met zich meebrengen zoals extra hartjes krijgen van paarse monsters, meer spullen vinden van monsters en kratten en zelfs een accessoire waardoor je twee keer zo hoog kunt springen. Net als in Breath of the Wild en Tears of the Kingdom kunnen we gerechten maken die onze hartjes aanvullen en of andere bonussen geven zoals bescherming tegen de kou, vuur, ons licht laten geven of sneller laten zwemmen. Dit doen we dit keer niet met eten, maar met smoothies! Mix twee ingrediënten met elkaar en zie er er uit komt. Je kunt de lokale smoothie maker zelfs helpen om zijn menu te maken door te blijven experimenteren met ingrediënten.

Prachtig plaatje

Deze nieuwe Zelda game ziet er ontzettend gelikt uit op de Nintendo Switch. Indien je al bekend bent met Link’s Awakening op de Nintendo switch weet je al aan welke grafische stijl je moet denken, maar ik denk dat ik deze nóg een stuk mooier en stijlvoller vind dan Link’s Awakening. Elk nieuw gebied dat ik verken en elk nieuw personage dat ik tegenkom zit bomvol charme en de game straalt echt gezelligheid uit. Het komt maar heel zelden voor dat mijn partner aan me vraagt of ik “die ene game wil spelen omdat het er zo knus en kalmerend uit ziet”. Heel die charme en kleurrijke presentatie komt echter wel met een technisch prijskaartje, want de performance in deze game is niet altijd even top. Haperingen komen helaas, geregeld voor.

De game voelt bijna als iets heel nieuws en voor het eerst in de geschiedenis van Zelda miste ik voice acting. Ik weet dat er bijna geen voice acting in Zelda games voorkomt, maar er wordt best veel gesproken in deze game met enorm veel verschillende personages. Ook met name omdat sommige personages worden vervangen door Echoes om de echte inwoners van Hyrule te bedriegen was het enorm tof geweest als je dit door middel van een kleine vervorming in stem kon herkennen. Verder is er op de audio in de game eigenlijk niets aan te merken. Dit zit gewoon goed, van bekende geluidseffecten tot aan de muziek. Het is wat je verwacht van een Zelda game en doet nergens aan onder.

Verdict

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom is een ontzettend mooie en fijne game om te spelen op de Nintendo Switch. Van begin tot eind een puur genot en een heerlijk verfrissen gevoel om een Zelda game in deze stijl te spelen met een hele andere vormen van gameplay. Voordat ik begon met deze game was ik enorm nieuwsgierig, maar ook enorm sceptisch. Maar ik kan met volle overtuiging zeggen dat al mijn zorgen verdwenen zijn en ik deze game meeneem in mijn geheugen als een van de meest memorabele The Legend of Zelda avonturen ooit.